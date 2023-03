Elképesztő csapás érte a magyar termelőket: hogy kerül így magyar méz a boltokba?

Jelentősen visszaesett a hazai termelői méz forgalma tavaly, ami nemcsak a méhészeket hozza nehéz helyzetbe, de hosszabb távon a beporzást is kérdésessé teszi az agráriumban – figyelmeztetnek a Tehetsz méh többet! program támogató szervezetei a Beporzók napja alkalmából. A kínai méz mellett 2022-ben az ukrán is dömpingáron jelent meg a hazai forgalomban. Mindez súlyos problémát okozhat az élelmiszer-termelésben, mert a mézet lehet importálni, de a haszonnövények többségének elengedhetetlen beporzást nem. A Tehetsz méh többet! program ezért az eddiginél is fontosabb feladatának tartja a hazai termelői mézek népszerűsítését. A program csapata a Beporzók napján egy esztergomi óvodába látogatott, hogy felhívja a legkisebbek, és rajtuk keresztül a szülők és a pedagógusok figyelmét a méhekkel való együttélés fontosságára és a méz fogyasztására.

Tavaly a kínai mézimport mellett megerősödött az ukrán, ahonnan szintén dömpingáron, ellenőrizetlenül érkezik a méz a magyarországi kiszerelőüzemekbe, amelyek ezért nem vásároltak jelentős mennyiségben hazai mézet. A magyar termelők nagy felvásárlók híján közvetlenül próbálják eladni a vevőknek árujukat, amelyre egyrészt nincsenek felkészülve, másrészt a kereslet az infláció hatására csökken, miközben a termelés költségei nőttek. Más uniós országokban is hasonló nehézségekkel szembesülnek a méhészek, ezért az uniós eredetmegjelölés szigorítását és az import minőségellenőrzését sürgetik. Ha nem változik a helyzet, tíz-tizenöt éven belül abbamaradhat a méztermelés az Európai Unióban. Ez pedig nemcsak a méhészeket hozza nehéz helyzetbe, hanem a beporzástól függő kultúrnövények termelőit is. Hiszen mézet lehet importálni, de beporzást nem, márpedig azt a vadbeporzók pusztulása miatt egyre inkább a házi méhek végzik – figyelmeztet Vida József, a Tehetsz méh többet! program alapítója. Szüksége van az emberiségnek a beporzókra A beporzók pótolhatatlan szerepet töltenek be a mezőgazdaságban és az ökoszisztémában, számítások szerint világszinten több mint 200 milliárd dollárra tehető évente a munkájuk értéke. Tíz élelmiszerből hét előállításához nélkülözhetetlen a beporzók közreműködése, ám állományuk az elmúlt évtizedekben világszerte tömeges pusztulásnak indult. Hosszú távon a beporzók kihalása globális élelmezési katasztrófával fenyeget. A mezőgazdasági és ökoterületek beporzása emiatt egyre inkább a méhészektől függ. Az egyik legnagyobb magyarországi tematikus kampányként a Tehetsz méh többet! program már negyedik éve hívja fel a figyelmet és beporzók pusztulásának beláthatatlan következményeire. Megtanítja azt is, hogyan lehet védeni a beporzókat. Emellett feladatának tartja a méhészek támogatását és a minőségi hazai termelői méz népszerűsítését. Esztergomba érkezik a Tehetsz méh többet! A Beporzók napját 2018 óta rendezik meg március 10-én Magyarországon, főleg múzeumokban és oktatási-nevelési intézményekben. A Tehetsz méh többet! program idén az Esztergomi Zöld Óvoda meghívására az intézményben vett részt a Beporzók napi rendezvényen. Az óvodának tíz kilogramm mézet, harminc méhes mesekönyvet, több száz foglalkoztató füzetet és edukációs matricákat ajándékozott, valamint a kisgyerekeket a Nektár zenekar minikocertjével is meglepte. A Tehetsz méh többet! program egyik kiemelt célcsoportja az óvodás korosztály, hogy már 4-6 éves korban felhívja a legkisebbek, és rajtuk keresztül a szülők és a pedagógusok figyelmét a méhekkel való együttélés fontosságára, valamint arra, hogy milyen hasznos munkát végeznek a rovarok, és milyen sokféleképp használható fel a méz.