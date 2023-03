Hivatalos: ezeken az új magyar autópályákon dolgoznak gőzerővel, minden autóst érint

Tavaly és a következő három évben 60,8 milliárd forint fordítható komplex közútfelújításra és -fejlesztésre, míg 2023-ban és 2024-ben 8 milliárdból végeznek útfelújításokat. Idén nem bővül tovább a hazai gyorsforgalmi úthálózat, a folyamatban lévő beruházások 2024-ben és 2025-ben fejeződnek be a tervek szerint. Viszont rengeteg felújítás lesz országszerte, de ezeket már nem a Magyar Közút, hanem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fogja elvégezni. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint a jogutód Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (MKIF) segítségével válogattuk össze a vidéket érintő útfejlesztéseket.

Megváltozott a felügyeleti szerv

Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnik, és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium (1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) veszi át.

1. Az M0-s autóúton és az M31-es autópályán folynak fejlesztések

Mozgó terelés mellett betonhézag kiöntési munkavégzés zajlik a következő hónapokban az M0-ás autóút és az M31-es autópálya több szakaszán, ezért fokozott figyelmet kér minden sofőrtől a Magyar Közút. A munkálatok június végéig tartanak majd, az M0-s autóúton március 18-tól hétvégente, az M31-es autópályán áprilistól hétköznapokon, az aktuális időjáráshoz ütemezetten, változó helyszíneken.

A munkavégzés az M0-s autóút Megyeri-híd felé vezető oldalán a 10-es és a 17-es, (Nagytétény-Szigetszentmiklós közötti szakasz) valamint a 44-es és az 50-es (Maglód, Ecser térsége) kilométerszelvények közötti szakaszokat, míg az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 8-as és 13-as szelvények közötti (M3-as autópálya csomóponttól a 3-as főúti csomópontig tartó) szakaszt érinti.

A mozgó munkaterületek kezdetére minden esetben munkavégzést előjelző és sebességkorlátozó táblák, valamint a változtatható jelzésképű táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. A társaság a balesetveszély elkerülése érdekében mindenkit arra kér, hogy figyelmesen, a kihelyezett jelzéseknek és sebességkorlátozásnak megfelelően vezessen. A közlekedőknek az aktuális napi munkavégzésről és forgalmi helyzetről ajánlott indulás előtt tájékozódniuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál.

2. Forgalomkorlátozás a Vámosszabadi hídon: felújítják a 13-as főutat

Megújul a szlovákiai 13-as főút Nagymegyer és Medve települések közötti szakasza. A felújítás április 3-án, hétfőn 00:00 órakor kezdődik, az útépítés a magyar-szlovák határon lévő közúti híd lezárásával nem jár, azonban a Vámosszabadi határátkelőhely a személy- és autóbuszforgalom számára lesz csak elérhető. A 3,5 tonna feletti gépjárműveket Komárom felé terelik.

A 3,5 tonna feletti gépjárművek a magyarországi oldalon a 14-es főút – 813-as főút – M19-es autóút – M1-es autópálya – 13-as főút útvonalon közlekedhetnek a felújítás ideje alatt. A kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik majd. A tehergépjárművek kizárólag célforgalom esetében használhatják a 14-es főúton a 813-as főúti csomóponttól a Vámosszabadi határig tartó útszakaszt.

A munkálatok ideje alatt hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, valamint az M1-es autópálya forgalma is erősebb lehet.

3. 2023 végétől nyílegyenes út vezet a Balatonhoz Kaposvárról

Az elkészült bővítés eredményeként Kaposvár és az M7-es autópálya (Balaton) között gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés, valamint javul Kaposvár megközelíthetősége.

A Kaposfüred és Látrány közötti 33,2 kilométeres szakasz alapkőletételére 2017. november végén került sor. 2019 december közepére (több ütemben átadva)a teljes 33,2 kilométeren 2×2 sávon, 110 km/óra sebességgel közlekedhettek az autósok. A szakaszon több mint 20 km teljesen új nyomvonalon épült meg.

A projekt részeként az Állomás utca (6709 j. összekötő út), különszinten vezetik át a 67. sz főút felett, mellette gyalogos és kerékpárút is épült. A kialakított átvezetés nem tekinthető teljes értékű csomópontnak, hiszen innen csak Kaposvár irányába lehet fel és lehajtani, a Balaton felé közlekedők ezt a Kaposfüred északi csomópontban tudják megtenni.

A projekt megvalósítása során jövő év tavaszáig kiépül az üzemi hírközlő hálózat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kaposvári üzemmérnöksége és az elkerülő út között, valamint a 67. sz. főút korábban megépült 2×2 sávos szakaszán is, amelynek eszközei a biztonságosabb közlekedést és üzemeltetést fogják elősegíteni.

Két évvel ezelőtt azt a gazdaságfejlesztési célt tűztük ki magunk elé, hogy újra iparosítanunk kell Kaposvárt. El akartuk érni, hogy mindenki kaphasson munkát ebben a térségben, aki csak dolgozni szeretne és azt is, hogy a munkabérek a korábbiaknál magasabbak legyenek. Tudjuk azonban, hogy a gazdaságfejlesztés nem működik megfelelő közlekedési infrastruktúra nélkül. Ezért fontos számunka annyira a 67. sz főút fejlesztése és a mai nap is. Örömmel jelenthetem be, hogy terveink annyira jól sikerülnek, hogy egy ipari parkunk betelt és jelenleg egy új megépítésén dolgozunk

- mondta el korábban Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere. Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója hozzátette:

Ahhoz, hogy teljessé váljon a 2×2 sávos kapcsolat az M7-es autópálya és Kaposvár között, hiányzik még a 10,1 kilométeres, Látrányt elkerülő szakasz, amelynek bővítésén 2021 szeptembere óta dolgozik a kivitelező.

Tavasszal a forgalom a jelenlegi (szelvényezés szerinti bal) pályáról átkerül a megépített új pályára. Az átterelést követően a meglévő burkolat terv szerinti szintbe marása, majd új pályaszerkezeti aszfaltrétegek kiépítése marad hátra. A kivitelező várhatóan 2023 év végére befejezi a munkát, így a jövő év végétől 110 km/h sebességgel, kétszer két sávon juthatunk el a Balatontól Kaposvárig. A fejlesztés, NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg hazai finanszírozással. A kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi, nettó 7.998.660.009 forint összegben.

Folyamatban vannak az autópályaépítések

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt honlapja szerint a beruházási stop miatt az állam részéről új projektek nem indulhatnak, viszont a folyamatban levő beruházások 2024-es és 2025-ös átadással számolnak:

az M6–Boly–Ivándárda 20 kilométeres autópálya-szakasz tervezett befejezése 2024. január (itt van a legnagyobb esély arra, hogy idén elkészül, a forgalom azonban csak később indulhat meg rajta),

20 kilométeres autópálya-szakasz tervezett befejezése 2024. január (itt van a legnagyobb esély arra, hogy idén elkészül, a forgalom azonban csak később indulhat meg rajta), a Békéscsaba autópálya-kapcsolatát megteremtő M44-es autóút utolsó, befejező szakaszának Szentkirály és az M5-ös közötti átadására az ígéretek szerint 2025 elejéig várni kell,

megteremtő M44-es autóút utolsó, befejező szakaszának Szentkirály és az M5-ös közötti átadására az ígéretek szerint 2025 elejéig várni kell, az M85-ös gyorsforgalmi autóút Sopron országhatár és Fertőrákos csomópont közötti 4 kilométeres szakasza 2024 őszére készülhet el,

Sopron országhatár és Fertőrákos csomópont közötti 4 kilométeres szakasza 2024 őszére készülhet el, Kaposvár megközelítése a még hiányzó 10 kilométeres látrányi elkerülő 2024 februári átadása után válik teljessé.

Idén a felújításoké lesz a főszerep

A tavaly szeptember elsején 1237 kilométer gyorsforgalmi útszakasz üzemeltetését átvevő Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a munkát idén felújításokkal kezdi: az ígéretek szerint az M1-es, az M3-as és az M7-es autópálya 300-400 kilométeres hosszán végez szintre hozást. De nem csak rekonstrukciós munkálatokat, hanem bővítéseket is tervez a következő 35 évben. Az MKIF még tavaly azt válaszolta kérdésünkre, hogy elsőként az M1-es autópálya Bicske és Tatabánya közötti szakaszának kétszer három forgalmi sávra bővítését szeretné elindítani, amelyre 2023-ban kerülhet sor.

A 125 napos téli üzem során a Közút szakemberei 98 napon végeztek síkosságmentesítést, 42 napon pedig hóeltakarítást. Bár az Országos Meteorológiai Szolgálat összesítése alapján 1901 óta a 2022-23-as téli időszak volt a második legenyhébb téli szezon, a hajnali, reggeli fagyok miatt országosan így is több mint 48 ezer tonna sót, több mint 3,6 millió liter kálcium-klorid oldatot és 117 tonna érdesítőanyagot juttattak ki a 31 ezer kilométernyi országos közúthálózatra. Az enyhe tél miatt viszont az átlagosnál több növényzetgondozási munkát végezhettek a szakemberek a vegetációs időszakon kívül. A rendelkezésére álló kapacitásokkal folyamatosan, ütemezetten végezték továbbá a hidegaszfaltos javítási munkákat is, melyeket tavasztól, a melegaszfaltkeverő telepek újranyitását követően már a tartósabb beavatkozások váltanak fel.

A lokális burkolatfelújítások és a forgalomra veszélyes kátyúk megszüntetésén túl a szakemberek kaszálást, növényzetgondozást, szemétszedést és jelzőtáblák, védőkerítések, vezetőoszlopok, szalagkorlátok kihelyezését, bevonását, tisztítását, valamint jelzőlámpák karbantartását végzik.

Mivel országosan folyamatosan dolgoznak a továbbiakban is a közútkezelő szakemberei, ezért a közlekedőknek továbbra is érdemes lesz még utazásuk előtt tájékozódni az aktuális korlátozásokról, forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu oldalon. A Magyar Közút továbbá arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterületek térségében és vigyázzanak az utakon dolgozó mérnökségi szakemberekre.

A megyei jogú városok bekapcsolódnak a gyorsforgalomba

2025-re tűzte ki célul a kormány, hogy valamennyi megyei jogú várost beköti a gyorsforgalmi hálózatba. Csak az elmúlt években kapott összeköttetést Kaposvár, Békéscsaba, Szolnok, Eger, Szombathely, Sopron, Salgótarján. Zalaegerszeg és Esztergom esetében azonban a beruházás elmaradt, az M76-os megépítésére a NIF 2021 őszén visszavonta a közbeszerzést, az M100-as esetében pedig már ki volt hirdetve a nyertes kivitelező, a beruházási stop miatt mégsem indulhatott el a munka.

Azonban még így is – 2010 óta megközelítőleg több mint 700 kilométerrel – nőtt a hazai gyorsforgalmi úthálózat hossza Magyarországon, ami már az osztrák autópálya-hálózat hosszával vetekszik, ezt pedig nem lehet hatékonyan működtetni piaci szereplők bevonása nélkül.

Ezek az autópályák épülnek Magyarországon

2023-ban megkezdődhet az M1-es autópálya bővítése és a nagyobb volumenű felújítási munkálatok a hazai gyorsforgalmi hálózaton, mondta a VG kérdésére a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. (MKIF)

Elsőként az M1-es autópálya Bicske és Tatabánya közötti szakaszának kétszer három forgalmi sávra bővítését tervezik elindítani, a munkálatok ütemtervének elkészítése várhatóan az év végéig megtörténik. Az MKIF 2022 szeptember elseje óta 1237 kilométer gyorsforgalmi út üzemeltetését és fenntartását végzi el Magyarországon , továbbá vállalta, hogy a koncessziós időszak első 11 évében 272 kilométer új autópályát épít.

A koncesszor feladata lesz az M1-es mellett az M3-as, M7-es régóta tervezett bővítése mellett új gyorsforgalmi útszakaszok megépítése is: az MKIF tervei között szerepel az M0-s tehermentesítését célzó M81-es kivitelezése, amely Komáromtól 102 kilométer hosszúságban, Székesfehérvár érintésével Sárbogárdig tartott volna, ám ennek kivitelezése csúszik.

A gyorsforgalmi út tanulmánytervét 2023 első felében fogja megkapni az MKIF a NIF Zrt.-től, amely jelenleg még a projekt gazdája, eztután tudják megkezdeni az engedélyezési és kiviteli tervek készítését. Majd az építéshez szükséges földterületek megvásárlását is el kell indítani:

A jelenlegi információk alapján a kivitelezési tevékenységet 2028-ban tudják megkezdeni.

