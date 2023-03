Átalakult a Munka Törvénykönyve: így változik a szabadság, a próbaidő és a felmondási idő

Pénzcentrum 2023.03.22. 08:33 Megosztom

Módosult a Munka Törvénykönyve, jól járnak a kisgyermekes szülők, de a friss édesapák is több szabadságot kapnak a gyermekük után, mint korábban. A próbaidővel kapcsolatban is változott a törvény, ahogy a felmondással kapcsolatban is vannak új szabályok, melyekkel érdemes tisztában lenni. Dr. Sáfrány Írisz jogtanácsos, munkajogi szakjogász és Németh Botond jogi előadó, a D. A. S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársai segítettek eligazodni a legfontosabb kérdéskörökben, számol be a Pénzcentrum.

Módosult a Munka Törvénykönyve 2023. január elsejétől az Országgyűlés által még tavaly megszavazott az “Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról” című törvényjavaslat alapján. Fontos változás, hogy a kisgyermekes szülők rugalmasabb feltételek mellett dolgozhatnak már, bevezették a szülői szabadságot és az apasági szabadságot is meghosszabbítják az EU-s irányelvek mentén, írja a Pénzcentrum. Ezen kívül az új szabályok szerint a szülőknek gyermekük 4 éves koráig a munkáltató köteles biztosítani a részmunkaidő lehetőségét, amennyiben ezt a munkavállalók igénylik. Emellett a gyermek nyolcéves koráig kérhetik majd a munkavégzési hely, valamint a munkarend módosítását, továbbá távmunkát is igényelhetnek a szülők, amit csak kellő indoklással utasíthat el a foglalkoztató. Jelentősen bővül a munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos írásbeli kötelessége januártól. Ha a munkavállaló a próbaidő alatt megy táppénzre, akkor a munkaadó felmondhat neki? Erre a rövid válasz az, hogy igen. El lehet menni táppénzre a próbaidő alatt is, viszont a próbaidő alatti felmondás azonnali hatályú, és ez esetben nem jelent akadályt, hogy valaki táppénzen van, de tudni kell, hogy ezzel egy időben a táppénzre való jogosultság is megszűnik. De attól függetlenül, hogy valaki próbaidőn van, attól még az egyenlő bánásmód követelményét be kell tartani, például próbaidő alatt sem lehet azért felmondani valakinek mert várandós, az jogellenes. Indokolni nem kell, de ha a munkáltató ettől függetlenül megindokolja, akkor annak viszont már jogszerűnek és valósnak kell lennie, ha nem, akkor támadható -fejtette ki Dr. Sáfrány Írisz Mi az a szülői szabadság és meddig jár a munkavállalónak? A szülői szabadság teljesen új intézmény, 2023.január elsejétől került bevezetésre, így viszonylag még csak kevesen tudnak róla. Egy gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyermek születésétől számított három évig 44 napot kivehet a szülő szülői szabadság címén. De van különbség a hagyományos szabadság és a szülői szabadság között, előbbire ugyanis a teljes bérét megkapja a munkavállaló, utóbbi esetben viszont csak a távolléti díj 10 százaléka jár a munkavállalónak, és ebből még levonják a GYED-et vagy az egyéb ellátásokat – így szinte semmi sem marad. Apasági szabadság mostantól 10 nap jár az apáknak, melyet a gyermek születésétől számított 2 hónapig lehet kivenni a munkavállaló kérése szerint legfeljebb két részletben. Home office vagy távmunka? A magyar jogban nem volt olyan, hogy home office, ezt a kifejezést nem ismerik a magyar jogszabályok, itt a távmunkára kell gondolni. Az erre vonatkozó szabály szerint pedig a munkavállaló máshol végzi a munkát, eltérő helyen, nem a munkáltató telephelyén. De erről meg kell állapodni a munkaszerződésben. Eltérő megállapodás hiányában pedig a munkáltatói utasítás csak a feladatokra vonatkozik, illetve ez esetben a munkavállaló legfeljebb csak egyharmadrészt jár be a telephelyre, ezen kívül pedig a munkáltató ellenőrzi a munkavállaló számítógépét, hogy mikor kapcsolja be, mikor lép be a rendszerbe – magyarázta a Pénzcentrumnak Németh Botond. A felmondási idő Definíció szerint a felmondási idő az az időszak, amikor vagy a munkavállaló, vagy a munkáltató rendes felmondással felmond a másik félnek. Ekkor megkezdődik egy meghatározott ideig tartó időszak, aminek általában az alapideje 30 nap, de ennél hosszabb időt is kiköthetnek a munkaszerződésben, de ez a ledolgozott évekkel is változhat. Fontos, hogy amennyiben a munkavállaló mond fel, ezt az időt le kell dolgozni, azonban ha a munkáltató, akkor a felmondási idő fele alól fel kell menteni a munkavállalót a munkavégzés alól. Azonban nem kell aggódni, a másik felét is kifizetik. Ennek az lenne a lényege, hogy ez alatt az idő alatt a munkavállaló tudjon másik munkát keresni. A teljes cikk itt olvasható. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!