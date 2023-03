Hatalmas változások jönnek: mutatjuk, mi vár ránk, ha idén kempingezni indulunk

Mérföldkő a szövetség újjáélesztésében a mai rendezvény – nyitotta meg a konferenciát Kisgyörgy Borbála, a Magyar Kempingszövetség elnöke. Elmondta, nagy tervekkel indultak neki 2023-nak, ennek pozitív eredményeit minden bizonnyal a kempingek is érezni fogják.

Ahogy arról a turizmus.com beszámolt, Madács Erika, a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. kemping, üdülőháztelep és közösségi szálláshelyekért felelős irodavezetője a kempingek minősítésének rendszeréról beszélt, illetve annak jogszabályaiba vezette be a résztvevőket, részletesen kitérve, melyek a minősítés megszerzésének lépcsőfokai. Elmondta, Magyarországon jelenleg 330 kemping működik – a honlapjuk szerint mindössze 30 rendelkezik minősítéssel, s ezek között is csak egy kapott öt csillagot.

A kempingekben a hulladékgazdálkodása is gyakran jelent problémákat, így az előadók között szerepelt Dér Csaba is, a Malagrow Kft. operatív vezetője. Ő a felelősségteljes és hatékony hulladékkezelésről beszélt, illetve kitért egy nagyon fontos dologra is: mint említette, a kempingeket is érinti majd a 2024. január 1-jétől érvénybe lépő betétdíjas visszaváltás – üveg- és PET-palack, alumínium dobozok –, ami új kihívást jelenthet számukra.

Kisgyörgy Borbála a portálnak elmondta: idén új lendületet vettek, aktív tagságról, zöld működésről és minőségi ugrásról „álmodnak”, de fókuszálnak a személyes kapcsolatokra. Nagyon fontosnak tartják a hazai tagság összekovácsolását és a tagtoborzást, jelenleg közel félszázan tartoznak a Magyar Kempingszövetséghez. Egyúttal megjegyezte: szomorú, amiért a kempingek kimaradtak az állami támogatásokból. Abban bízik, hogy összefogással érdekeiket is jobban tudják érvényesíteni.

Címlapkép: Getty Images