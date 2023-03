Na, ettől padlót fogsz: még szezon sincs, de már ennyi kérnek el egy lángosért a Balatonnál

A balatoni büfék többsége még nem nyitott ki, és a gyorsan változó környezetben nem is tudják pontosan megmondani, hogy milyen árakkal terveznek, de a G7 cikke szerint az biztosra vehető, hogy a lángos ára jóval drágább lesz a tavalyi évhez képest. 900 forint alatt ne is álmodozzunk róla!

A G7 friss balatoni lángos-körképe szerint 2022-ben a sima lángos jellemzően 800-1000 forintba került a Balatonnál, a sajtos-tejfölös pedig 1200-1600 forintba. Idén azonban ezt az olcsónak számító magyaros gyorskajánkat is elérte az árdrágulás, így nehezen lehet majd lángost kapni 900 forint alatt, a sajtos-tejfölös ára pedig akár a 2000 forintot is elérheti.

A Badacsony Bisztró két hete nyitott meg a téli szünet után. Tavaly nyár óta lángosai jellemzően 25-45 százalék körül drágultak:

a sima 650 forint helyett 950 lett (+46 százalék)

a sajtos 990 forint helyett 1350 (+36 százalék)

a sajtos-tejfölös 1250 forint helyett 1550 (+24 százalék)

Egy keszthelyi büfé tulajdonosa úgy tervez, hogy a sima lángos tavalyi 700 forintos árát 900-ra emelik, a legnépszerűbb sajtos-tejfölösét pedig 1500-ról nagyjából 1900-ra. Hasonló mértékű, 20-30 százalékos emelést tart elképzelhetőnek egy balatonlellei lángosos is.

A közeli nagykereskedőnél 30 százalékos áremelés volt tavalyhoz képest, az árakat muszáj lesz ahhoz igazítanunk

– mondta a lellei lángosos vezetője a G7-nek.

Egy alsóörsi büfében – amely már megnyitott – ugyanúgy 1000 forint a sima lángos, mint a tavaly, bár a sajtos-tejfölös 200 forinttal 1700-ra drágult.

Az évről évre növekvő árak miatt volt olyan lángosozó, amely már tavaly is érezte, hogy csökkent a forgalom (bár a bevétel nem), most pedig többen is említették, hogy az elmúlt évek legnehezebb időszakára készülnek. “Túléltünk két pandémiás meg egy háborús nyarat, de ez lesz a legnehezebb. Mostanra fognak az emberek úgy leereszteni anyagilag, hogy örülünk, ha lejönnek egyáltalán hozzánk

– mondta a keszthelyi lángosos.

Az idei évben a talpon maradás, a lét a kérdés

– mondta a cikk elején említett Badacsony Bisztró tulajdonosa, aki 40 éve dolgozik vállalkozóként.

Címlapkép: Getty Images