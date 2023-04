Kiderült, ki lőhette ki a jeladós svájci farkast: 3 év börtönt is kaphat az elkövető

HelloVidék 2023.04.14. 09:33 Megosztom

Az M237-es kódjelű, Svájcban jeladóval ellátott és onnan elindult farkast Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lelőtték. Csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a konkrét eset kapcsán azt közölte a boon.hu megkeresésére: az ügy kapcsán természetkárosítás bűntett miatt a KR Nemzeti Nyomozó Iroda folytat büntetőeljárást, ám a részletekről az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módjukban tájékoztatást adni. Az Agrárminisztérium válaszlevelében viszont elárulta: három év börtönbüntetést is kaphat az elkövető. A szerzett legfrissebb információk szerint egy Nyíregyházán élő, de a megyében is ingatlannal rendelkező vadász lehetett az elkövető, akinél házkutatást tartottak, és több, természetkárosításra utaló bizonyítékot is találtak.

Azt az információt kapta a lap, hogy a természetvédelmi szakemberek azzal szembesültek: a jeladó adatai alapján a farkas nagy sebességgel, „közúton közlekedik”, ezért keresni kezdték a helyadatok alapján, végül Hidasnémeti közelében a Hernádból fogták ki. A Készenléti Rendőség Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe utalták az ügy kezelését. Csütörtökön arról tájékoztatták az Országos Rendőr-főkapitányságtól a lapot, hogy az említett ügy kapcsán természetkárosítás bűntett miatt a KR Nemzeti Nyomozó Iroda folytat büntetőeljárást, melynek részleteiről az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módjukban tájékoztatást adni. A szerzett legfrissebb információk szerint egy Nyíregyházán élő, de a megyében is ingatlannal rendelkező vadász lehetett az elkövető, akinél házkutatást tartottak, és több, természetkárosításra utaló bizonyítékot is találtak. Börtön járhat érte Az Agrárminisztérium sajtóosztálya válaszlevélben írta a portálnak, hogy minden szürke farkas lelövése három év börtönbüntetést vonhat maga után, így a jeladósé is. A szürke farkas (Canis lupus) Magyarországon őshonos nagyragadozó, fokozottan védett és kiemelt közösségi jelentőségű faj. A farkas egyedeinek engedély nélküli elejtése – beleértve a lelövést vagy más módon történő elpusztítást –, károsítása, zavarása bűncselekmény, amely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? IGEN, VAN! MEGÉRI VÁLTANI Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!