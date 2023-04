Búcsúzhatunk az olcsó élelmiszerektől? Most kiderül mire számíthatnak a vásárlók

Az élelmiszerárak rakétaként lőttek ki Magyarországon, ami miatt egyre többen vásároltak olcsóbb, gyengébb, esetleg helyettesítő termékeket. Giacomo Pedranzini, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető igazgatója az Agrárszektornak elmondta, hogy évek óta túl alacsony volt az élelmiszerár, ez a drágulás pedig tulajdonképpen egy ár-újrapozícionálás volt.

Nehéz megmondani. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy még felfelé mennek az alapanyagárak, és ez igaz a pulyka és a csirke esetében is, de nem gondolnám, hogy közép- vagy hosszú távon még lesz áremelés. Azt várom, hogy nagyjából a jelenlegi szinten maradnak az árak. Ugyanakkor csökkenés se valószínű, hiszen figyelembe kell venni, hogy az a nagy drágulás, amit tapasztaltunk tavaly, két részből állt. Az egyik a forint gyengülése, ennek természetes következménye volt az áremelkedés. Viszont a másik, ami a fontosabb, hogy évek óta túl alacsony volt az élelmiszerár. Ez a drágulás tulajdonképpen egy ár-újrapozícionálás volt. Ehhez hozzáadódik, hogy az utóbbi 2-3 évben elég komoly béremelés is történt

- mondta el a lapnak Giacomo Pedranzini.

Hozzátette, úgy véli, az élelmiszerek minőségét előrébb kell helyezni a mennyiségnél. Fontos, hogy egy család inkább egyen egy kicsit kevesebbet, de minőségit még a jelenlegi gazdasági környezetben is. A szakember kitért arra is, hogy változásokra van szükség mind a termelésben, mind pedig a fogyasztásban, hiszen az elmúlt 30 évben túl intenzív volt a föld kizsákmányolása Európában, ami alól Magyarország sem kivétel. Meg kell találni az egyensúlyt, mert így biztosan nem lehet betartani az állatjóléti előírásokat. Az állatok is érző lények, és ezt tiszteletben kell tartani.

