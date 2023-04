Atyaég, itt meg mi készül?! Új városrész nőhet ki a semmiből a vidéki településen

A Holt-Körös partján, az óvárossal átellenben kapott helyet egy festői szépségű telken Szarvas első modern hi-tech épülete, amely köré az elkövetkező időszakban egy új városrész épület. A létesítmény a Gree Magyarországként ismert Cool4u Kft. irodáinak és az Újváros Bisztrónak ad otthont, amely világszínvonalú luxusétteremként nyitott meg a közelmúltban. Szin Csaba lokálpatrióta ötletgazda elárulta, az önkormányzat kezdeményezésére a kerületet Epreskertről Újvárosra keresztelhetik át, ezzel új kapuk nyílhatnak meg előttük.

Amikor a szarvasi Cool4u Kft. elnyerte a világ első számú klímamárkája, a Gree magyarországi kereskedelmi jogát, a tulajdonosokban a nemzetközi cégek irodaházait látván felmerült, hogy illene becsatlakozni ebbe a tendenciába és áthelyezni a vállalat székhelyét egy korszerű és komplexebb épületbe, ahol zavartalanul és nagyobb volumenben folytathatják a tevékenységüket.

Szin Csaba tulajdonos – aki az egyetemi és a sorkatonaságban töltött éveit leszámítva az egész életét Szarvason élte le – arról beszélt, hamar felismerték, hogy Szarvasnak van egy olyan része, amely más nagyvárosok példájából kiindulva újvárosként funkcionálhatna.

Adott volt a környezet, hiszen a Holt-Körös túloldalán található az óváros. Körvonalazódott bennünk, hogy a projektnek akár lehet jelentősége Szarvason belül is, ezért felépítettük a város első modern hi tech épületét, ami a technológiának és a belsőépítészetnek egyaránt a csúcsa

- mutatott rá. Az épület tervezője a Tiba Építész Stúdió, akinek nevéhez számos Budapest városképét meghatározó épület tervezése fűződik, de Magyarországon kívül számos európai országban is terveztek projekteket.

Az épületben intelligens rendszerek vezérlik a frisslevegő betáplálást, a hőmérséklet szabályozást, az árnyékolást, a világítást, a professzionális audió és videó technikát. Az épület tudja, hogy melyik évszakban van és ismeri a nap állását. Időjárás állomás méri a csapadékot, a hőmérsékletet, a szél erősségét, a fényerősséget, és több napra előre meg tudja határozni a várható időjárást is.

Arcfelismerős rendszer lett telepítve a beléptetésre, mely kezeli a jogosultságokat. Előre generált és megküldött QR kódok segítségével az irodaházba érkező vendégek idő és helység korláttal ellátott jogosultságot kaphatnak a belépésre, sorolta Csaba, aki testvérével, Szin Bencével vágott bele a projektbe.

Felcsillant az emberek szeme az Újváros Bisztró hallatán

Szin Csaba elmondta, az épület földszintjén nyitották meg az átlagemberek számára is elérhető luxuséttermüket, amit a világtendencia mentén Újváros Bisztrónak neveztek el.

Azzal, hogy az étterem ezt a nevet kapta, felkeltettük a helyiek érdeklődését és a sajtó is kiemelten kezdett el foglalkozni vele. Idővel a közlekedési táblákon is megjelent már, és híre ment a környéken. Ennek eredményeként az önkormányzattól is kaptunk megkeresést, miszerint a kerületet a korábban használt Epreskert helyett Újvárosként tartanák számon a jövőben

- mesélt a kezdetekről.

Kitért arra is, kifejezett szándékuk, hogy folytassák a területen az építkezést, már csak azért is, mert a teljes irodaházat a már meglévő épületbe nem sikerült átköltöztetni. Így ha egy fecske nem is csinál nyarat, kettő már meghozhatja a lendületet.

Mint fogalmazott, gyakran teszik fel neki a kérdést, miért pont Szarvason építették a hi tech létesítményt, miért nem inkább Budapesten? Erre mindig úgy felel, lokálpatrióta helyi vállalkozóként a szarvasiak számára szeretne új lehetőségeket teremteni és még vonzóbbá tenni egyúttal a települést a turisták számára is.

