Mi lesz a magyar méz sorsa? Hatásos lehet az importtilalom, de több segítség kell a méhészeknek

A magyar kormány átmeneti hatállyal betiltotta 25 mezőgazdasági termékkör importját Ukrajnából. A tilalommal érintett termékek közé tartozik mindenféle természetes méz is. És bár Magyarországra arányaiban kevés került belőle, az európai piacokat mostanra már elárasztotta az ukrán méz, lenyomva a felvásárlási árakat. Mivel Magyarország a megtermelt méz közel hatvan százalékát az exportpiacokon szokta értékesíteni, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) és az Agrárszektor által megkérdezett méhészek határozottan üdvözölték a kormány lépését, folytatásként pedig egy közös, összeurópai fellépést sürgettek.

2022. április 18-án a magyar kormány átmeneti hatállyal tilalmat rendelt el bizonyos ukrán mezőgazdasági termékkörök behozatalára. Az intézkedés egyébként 2023. június 30-ig tart. A tilalom, amint az a Magyar Közlönyben is megjelent, vonatkozó kormányrendeletből kiderült - egyebek, így a gabonafélék, liszt, étolaj és húsfélék mellett - kiterjed természetes mézre is. De mit is jelent ez a méz és a méhészeti ágazat tekintetében? Veszélyezteti-e az intézkedés a magyarok ellátását? Az Agrárszektor erről kérdezte Bross Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnökét.

Magyarországon éves szinten 10 ezer tonna méz fogy el, ugyanakkor a méhészeti ágazat megközelítőleg 25 ezer tonna mézet termel. A hazai fogyasztáson felüli mennyiség kivitelre kerül, vagyis - ahogy Bross Péter fogalmazott - Magyarország a méz tekintetében exportorientált országnak számít. Az orosz-ukrán háború miatt az Európai Unió lehetőséget biztosított az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentes behozatalára az unió területére, aminek következtében hazánkba körülbelül 2 ezer tonna ukrán méz érkezett tavaly, ennek egy része azonban átment az országon, és csak egy bizonyos hányada került a boltokba. Az OMME elnöke beszélt arról is, hogy a méhészek örülnek a hírnek, mert ezzel az intézkedéssel a hazai termelők és fogyasztók jártak jól.

A fogyasztók ugyanis ennek köszönhetően nagyobb eséllyel jutnak valódi magyar mézhez, a méhészeknek jobb esélyei vannek eladni a terméküket, igaz, csak a hazai piacon. A hazai mézkiszerelőknek pedig nem lesz olyan egyszerű dolguk, ha nem magyar mézet szeretnének tenni az üvegekbe

- mondta a szakember.

