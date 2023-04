Történelmi pillanat: rekordokat döntöttek a magyarországi naperőművek

Portfolio 2023.04.25. 09:35

Többször is megdőlt a napenergia-termelési rekord Magyarországon az elmúlt napokban, ezzel összefüggően a megújuló/tiszta források aránya és az országos áramexport nagysága is ismét új csúcsra emelkedett - számolt be róla a Portfolio.