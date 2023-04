Döbbenetes adat látott napvilágot: minden 5. nap meghal egy magyar a munkahelyén

A jelenleginél lényegesen több munkaügyi hatósági ellenőrzést, valamint hatékonyabb visszatartó erejű szankciókat követel tagszervezetei nevében is a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A MASZSZ a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapja – április 28. – alkalmából felhívja a figyelmet: Magyarországon tavaly 68 ember halálát okozta a munkahelyeken a biztonsági előírások tudatos vagy tájékozatlanságból adódó semmibevétele. A MASZSZ azonnali intézkedést, az elmúlt években drámaian lecsökkentett hatósági ellenőri létszám drasztikus növelését és az előírások szigorú betartatását szolgáló program kidolgozását követeli a kormánytól.

Munkahelyi balesetben tavaly 68 ember halt meg a munkavédelmi eszközök és előírások vagy éppen a tudatos szemlélet hiánya miatt. Vagyis, havonta 5-6 ember nem tért haza a munkahelyéről. Annak ellenére, hogy ez a szám némileg csökkent az előző évekhez képest, még mindig pontosan 68-cal több az elvárható 0-nál – szögezte le Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. A MASZSZ a tagszervezetei igényét tolmácsolja azzal, hogy felszólítja a kormány illetékeseit: vegyék lényegesen komolyabban a munkavédelmi ellenőrzéseket, az előírások hatósági betartatását és szabjanak ki visszatartó erejű komoly büntetést a munkavédelmi szabályokat megszegő „renitens” munkáltatókra akár kisvállalkozókról, akár a kormány kiemelt stratégia partnereként működő multi cégekről van szó.

A helyzet mielőbb javítása, a különösen veszélyes munkahelyek biztonságossá tétele érdekében az érdekvédők egy, a szociális partnerekkel közösen kialakított munkavédelmi szakmai program kidolgozását sürgetik, és szorgalmazzák a hatósági ellenőrzések számának, valamint az ahhoz szükséges felügyelői létszámnak a drasztikus növelését. A munkahelyi kockázatot ma már nemcsak a veszélyes gépek, technológiák és anyagok jelentik, hanem egy egyre gyakoribb jelenség, a rossz munkaszervezés, s az ebből – is – adódó lelki és szociális tényezők, valamint a higiénés feltételek hiánya – magyarázza a szövetség vezetője.

Zlati Róbert emlékeztet, a MASZSZ az aláírásával is támogatja az Európai Szakszervezeti Szövetség „Zero death at work” - Nulla munkahelyi haláleset – című kiáltványát, amely 2030-ra a halálos munkabalesetek nullára csökkentését tűzi ki célul. A szövetség a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján – amelyet hazánkban 2012-óta jegyeznek hivatalosan is – sürgetik a kiáltvány tartalmának hazai megvalósítását. A szövetség felszólítja a kormányt, a munkáltatókat és a munkavállalókat is, hogy legyenek partnerek a biztonságos munkahelyek kialakításában.

Címlapkép: Getty Images