Borsos ára lehet az anyák napi virágnak: mutatjuk, hol tudod olcsón megvenni őket

Május első vasárnapja hagyományosan az anyák napja, aznap és az azt megelőző pár napban jelentősen megugrik a virágárusok forgalma. A vevők leginkább a tavaszias-nyárias színű vágott virágokból álló vegyes, nagyobb értékű csokrokat, valamint a cserepes virágokat keresik. Mennyiből jön ki idén egy csokor? Hol tudjuk olcsón beszerezni az ajándéknak szánt virágot? Ennek jártunk most utána.

Az anyák napja az egyik legfontosabb nap a virágkereskedelemben – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara friss piaci körképéből. Az anyák napja közeli napokban számos ballagást is tartanak, a virágárusok forgalma emiatt is jelentősen megnő a napokban. A kamara becslése szerint az anyák napja tájékán kapható balkonnövények szinte 100 százaléka hazai előállítású, a vágott virágoknak pedig mintegy fele termett Magyarországon, illetve a cserepes virágzó szobanövények hozzávetőleg 20 százaléka magyar.

A szezonális termékek közül a klasszikusnak számító vágott rózsa is kelendő, illetve sokan egy-egy orgaonacsokorral kedveskednek az édesanyjuknak, ám a tavaszi hagymások is népszerűek, a tulipán – a szezonjának végén – most is szép ajándék lehet. Elmondható, hogy általánosságban nincs kimondott anyák napi virág, ilyenkor a legtöbben az ajándékozott kedvencét veszik, ami akár cserepes növény is lehet.

Keresettek az extrább import virágok is, a proteák, flamingók, de továbbra is népszerű a Lisianthus, a Helleborus, a boglárkák, a gerbera és a rózsák. Egyre népszerűbbek a zöldekkel, természetes anyagokkal kiegészített csokrok, illetve divatos a virágdoboz és a cserepes virágok, növények egy szép kaspóban vagy díszítve. Továbbá népszerűek a virág mellé adott ajándéktárgyak is.

Már vasárnap előtt is országszerte nagyon nagy választékkal készülnek a virágárusok, ugyanis nemcsak május 2-án, hanem a megelőző napokban is nagyobb forgalomra számítanak. Anyák napján – a területi elhelyezkedéstől függően – akár duplájára nőhet az árbevétele egy-egy virágüzletnek egy átlagos vasárnaphoz képest. Ugyancsak kiemelkedő a forgalom ezen a hétvégén a kertészeti árudákban is.

Ahogy a szakemberek említik, míg tíz éve alig volt virágos webshop, úgy az elmúlt években – kilépve a komfortzónából a vírushelyzetnek köszönhetően – egyre több virágüzlet fejlesztette az online értékesítést, kiszállítást.

Mára már a legtöbb virágosnak van facebook-oldala, és egyre többnek weblapja. Az árusok várakozása szerint számos vásárló, aki az elmúlt hónapokban megszokta, valószínűleg most és a jövőben is az online rendelést, kiszállítást választja majd.

Mit mutatnak az árak?

A legtöbben ilyenkor virágboltból szerzik be az ajándékot, pedig érdemes szétnézni az áruházak kínálatában is, hiszen kedvező akciókkal találkozhatunk. Ahogy fentebb említettük, egyre több virágbolt nyit az online világ felé és vesz fel rendelést. A legnagyobb virágboltok pedig az egész ország terültetére vállalnak kiszállítást. Na, de, hogy milyen árakra számíthatunk idén? Most ennek is utána jártunk.

Azok akik az online rendelés, kiszállítás mellett teszik le a voksukat a következőre számíthatnak:

az Amante del flor virágüzelet kínálatában küldhetünk csokrokat, ezek ára 7000-22 900 forint között mozog. Kérhetünk sima orgona csokrot vagy vegyes virágcsokrot is, országos kiszállítást vállalnak.

A Lénárt virág & dekor bolt esetében is országos kiszállítást vállalnak: itt rendelhetünk tulipáncsokrot 5990-28 000 között, rózsa dobozt 5990-34 990 forint között, tulipános dobozt 12 990-30 990 forint áron, Frézia virágboxot 15 000 forintért, Boglárka dobozt 16 990 forintért, Bazsarózsa csokrot 19 990 forintért.

Mit kínálnak ehhez képest az áruházak?

Ahogy minden körképünknél, úgy most is megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát, hiszen a legtöbben szinte naponta betérünk ezekbe az üzletekbe bevásárolni a mindennapi étkezésekhez. Ha pedig már itt vagyunk, nézzünk körbe, milyen virágokat vásárolhatunk meg és mennyiért.

Az ALDI akciós újságja szerint itt rózsacsokrot 1099 forintos áron vehetünk, tulipánt pedig 1199 forintért. Vegyes virágos csokrok is elérhetők, a kicsi 1699 Ft, a nagy pedig 2799 forint. Cserepes virágok is elérhetők: korallvirág 1299 Ft, cserepes rózsa 2999 Ft, mini orchidea 2699 Ft, mini szegfű 429 Ft, cserepes szegfű 1699 Ft, záporvirág, margaréta, szalmarózsa, fokföldi kékmargitvirág mind 1699 Ft, margaréta bokor 2999 Ft, egyéb cserepes virágok 1999 Ft.

Az Auchan akciós újságjában az orchidea 2990 Ft, a korallvirág 1490 Ft, a petúnia 1590 Ft, a hortenzia 2890 Ft, az azálea 1990 Ft, a harangvirág 2290 Ft, a szegfű 999 Ft.

A Lidl akciós újságja szerint itt vehetünk cserepes rózsát 999 foritnért, broméliát 2599 forintért, liliomot, flamingóvirágot és vitorlavirágot 3333 forintért, cserepes leandert 2999 forintért, korallvirágot, borostyánt, csipkeharasztot, vitorlavirágot, törpeborsot, hálóslevelet 1999 forintért, kálát pedig 2899 forintos áron. Rózsa és tulipán csokrot pedig 999 forintért.

A Tesco akciós kiadványában a tulipán csokor 799 Ft, a liliom 3799 Ft, az azálea 2599 Ft, a korallvirág 999 Ft, a begónia 1499 Ft, a hortenzia 3899 Ft, a csuporka pedig 1499 Ft

Ha jól megnézzük, az árak minden esetben borsosak, persze mindenki a maga pénztárcájához mérten skálázik, de az azért szembetűnő, hogy az áruházakban egészen olcsón is választhatunk ajándéknak való virágot. Mivel a virágboltok ilyenkor még nagyobb kínálattal készülnek, így biztosan ezekben az üzeletekben is találunk egy-kétezer forintos cserepes növényeket, vagy kisebb csokorokat. Éppen ezért még most érdemes szétnézni a környékünkön, hogy hol érdemesebb most virágot venni.

Mióta és hogyan ünnepeljük az anyák napját? Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.



Az anyák vasárnapját (Mothering Sunday) a keresztények ünneplik az Egyesült Királyságban, Írországban és néhány más angol nyelvű országban, amit egyre inkább Anyák napjának hívnak, bár ez a név az amerikai és kanadai világi ünnephez tartozik, amely meglehetősen különbözik az eredeti Anyák Vasárnapjától. Az 1600-as évektől keresztény vallási ünnep a húsvéti időszakhoz kötődött, amelyet akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapján tartottak. Minden évben a nagyböjt közepén a legtöbb szolgáló meglátogatta az „anya” gyülekezetét (Mater Ecclesiae), ahol megkeresztelték. A családjuktól távol dolgozó szolgálók ilyenkor szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét a marcipánnal töltött Simnel-tortát vagy Simnel-kenyeret. A hagyománnyá vált süteményt együtt fogyasztották el a különböző helyekről egybegyűlt családtagok.



Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját Julia Ward Howe Anyák Napi Kiáltványa segítségével. Howe az ünnepséget a háború felszámolására szentelte, és évekig Bostonban ünnepeket szervezett. Eredetileg a béke napjának tekintették az Anyák napját, hogy tiszteljék és támogassák azokat az anyákat, akik a polgárháború folyamán vesztették el fiaikat, férjüket.



1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Jelképnek a fehér szegfűt javasolta, mivel szerinte a fehér virág szimbolizálja az anyaság erényeit, a fehér szín a tisztaságot és hitet jelképezi, az illata a szeretetet, a formája pedig a szépség lényegét. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Az ügyben Elmer Burkett nebraskai szenátor terjesztette elő az elsõ törvényjavaslatot 1908-ban az Egyesült Államok szenátusában, amely az anyák ünnepnapjának hivatalos létrehozását javasolta. Jarvis a célját akkor érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i proklamációjával hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította. (1914-ben május második vasárnapja, és így az anyák napjának első hivatalos megünneplése május 10. napjára esett.)



Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlapgyártók, cukorka- és ajándékkereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és elhunyt anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis véleménye szerint pedig főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányába. További élete során oly hevesen tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült egy vehemens tüntetése során. Élete végére megbánta tettét, és nem akarta nevét anyák napjával kapcsolatba hozni.



Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról: Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó «anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)