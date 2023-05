Brutális, mennyit költöttek erre a magyar gazdák: tényleg megérte?

Ahogy arról az Agrárszektor beszámolt, a beérkezett adatok alapján 2022-ben a peszticidek nettó árbevétele 151 milliárd forint volt, amely 2021-hez képest mintegy 17,8 százalékos növekedést mutatott. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) számításai szerint a vizsgált időszakban a megfigyelt termékek körében a gyomirtó szerek átlagára 23,8, a gombaölő szereké 22,6, az egyéb szereké 22,4 százalékkal, míg a rovarölőké 15,2 százalékkal növekedett. A növényvédő szerek értékesítési ára átlagosan 22,3 százalékkal emelkedett a tárgyévben ez egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva.

Mint a portál írja, a tavalyi év során a legnagyobb mértékben a gyomirtó szerekre volt igény, ezt követte sorrendben az egyéb szerek, a rovarölő szerek, a gombaölő szerek, a gyűjtőcsomagok, valamint a biológiai szerek forgalma. A teljes értékesítésen belül a rovarölők kivételével minden termékkategória aránya csökkent az egy évvel korábbihoz mérten, az egyéb szerek aránya esett vissza a leginkább. Értékben vizsgálva is a gyomirtó szerek adták az éves forgalmazás legnagyobb arányát, majd a gombaölők következtek, ezután a rovarölők, az egyéb szerek és a gyűjtőcsomagok és legvégül a biológiai szerek zárták a sort.

Több pénzt költöttek 2022-ben növényvédő szerekre a magyar gazdák, mint egy évvel korábban. Hajnal Gábor, a BASF marketingigazgatója az Agrárszektornak korábban kifejtette, az elmúlt év során a növényvédő szereknél is megfigyelhető volt egy áremelkedés. A szakember szerint még ha nem is volt olyan jelentős mértékű, az biztos, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a jövőben is a korábbinál magasabb árszint fog fennmaradni a növényvédő szereknél. Mire lehet még számítani? Kiderül az Agrárszektor cikkéből, ide kattintva.

