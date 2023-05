Elképesztő luxus a magyar vidéken: mutatjuk, milyen nyaralót kapsz több száz millióért

A nyaralók iránti kereslet országszerte átlagosan 50 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a Balaton mellett és a Tisza-tó környékén visszafogottabb, 30 százalékos volt a visszaesés. Miként alakult az elmúlt időszakban a nyaralók iránti érdeklődés? Mekkora kínálatra számíthatnak a vevőjelöltek? Mit mutatnak a legfrissebb kínálati árak? Most kiderül!

Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint az előzetes várakozásoknak megfelelően a nyaralópiacon is jelentősen csökkent a kereslet, de vannak kivételek, ilyen a Balaton és a Tisza-tó környéke.

A nyaralók iránti érdeklődés lényegében megfeleződött az idén az egy évvel korábbihoz képest, a visszaesés megegyezik a lakóingatlanoknál látható keresletcsökkenéssel. Az okok ugyanazok: a bizonytalanabb gazdasági környezet miatt sokan kivárnak az esetleges nyaralóvásárlással. A balatoni és a Tisza-tavi nyaralópiac kivételt jelent, mivel itt csak 30 százalék körüli keresletcsökkenés látszik. A Balatonnál az északi parti települések mérsékeltebb visszaesést könyvelhettek el, sőt. Balatonakaliban és Balatonfűzfőn lévő nyaralók iránt nőtt az érdeklődés. A Tisza-tó esetében a szerény keresletcsökkenés hátterében az állhat, hogy az ottani településeken eleve alacsonyak voltak az árak és kedvezőek a természeti. illetve nyaralóövezeti adottságok, tehát ott már nincs nagy tere a kereslet- és árcsökkenésnek, A Velencei-tó környékén található nyaralóknál a lakáspiacon látotthoz hasonló 50 százalékos csökkenés látszik

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, a kínálat - összhangban a lakóingatlanok piacán látható trenddel - a legtöbb nyaralóövezetben bővült, és már több mint 13 ezer eladó ingatlanból válogathatnak a vevők.

Az eladó nyaralók száma éves összevetésben 50 százalékkal nőtt, de január óta is 5 százalékos a bővülés. A Balatonnál harmadával nőtt a kínálat, a Tisza-tónál pedig másfélszeresére nőtt az eladó nyaralók száma tavaly áprilishoz képest

- fogalmazott Balogh László.

Nem minden bank nyújt nyaralóra lakáshitelt

Aki részben lakáshitelből tervezi a nyaralót, annak figyelnie kell arra, hogy a kiszemelt ingatlan milyen besorolású. Ha lakásként van nyilvántartva, akkor a legtöbb bank nyújt a vásárlásra lakáshitelt. Amennyiben azonban hivatalosan nyaralóról van szó, akkor más a helyzet, azokra ugyanis nem ad mindegyik pénzintézet lakáshitelt. A money.hu összeállítása szerint például a CIB, az Erste, a KH, az OTP, a Gránit és a Magnet Bank rendelkezik nyaralóvásárlásra felhasználható lakáshitel-konstrukcióval. Arra azonban figyelnie kell az érintetteknek, hogy a nyaraló esetében mások lehetnek a feltételek, mint egy sima lakásra felvett kölcsön esetében.



Továbbá fontos az is, hogy a hitelek között is jelentősek az eltérések. Például egy 20 milliós, 20 évre felvett végig fix kamatozású sima lakáshitelnél akad 10 százalék alatti teljes hiteldíjmutatóval elérhető konstrukció, amelynél a havi részlet 170 ezer forint körüli összeget jelent. Ugyanakkor vannak 10 százalék feletti lakáshitelek, amelyeknél több mint 190 ezer forintos részlettel kell számolni, így a teljes visszafizetendő összeg is milliókkal több lehet. Ugyanúgy igaz az összehasonlítás fontossága a szabad felhasználású jelzáloghitelekre, személyi kölcsönökre is.

Mennyiért adják most a nyaralókat?

A portál legfrissebb adatai szerint április elején

a Balaton északi partján - Veszprém vármegyében - lévő nyaralók átlagos négyzetméterára 970 ezer forint volt, bár ez 15 százalékos drágulásnak felel meg éves szinten, januárhoz képest gyakorlatilag stagnálást jelent. A tó déli partján 1 millió forint felett van az átlagos négyzetméterár, az 6 százalékos éves emelkedést tükröz, a januári szinttel pedig megegyezik.

A Velencei-tónál a gárdonyi és velencei nyaralókat 813 ezer forintos négyzetméterár jellemezte idén áprilisban, a tavaly áprilisi szintet ez mindössze 5 százalékkal haladja meg és alig haladja meg a januári 804 ezer forintot.

A Tisza-tónál 22 százalékkal 334 ezer forintra emelkedtek a négyzetméterárak egy év alatt, ebben az évben azonban stagnáltak.

A Dunakanyarnál található nyaralótérség településein vegyesen alakultak az árak. A budapesti vonzáskörzethez sorolható településeken az agglomeráció felértékelődése miatt némi drágulás látható, a nagymarosi és verőcei átlagos négyzetméterára idén januárhoz képest egyaránt 11 százalékkal 700 ezer és 716 ezer forintra emelkedtek. Miközben a térség nyaralóövezeteit inkább árcsökkenés vagy stagnálás jellemzi.

Balogh László elmondta azt is, hogy a nyaralópiacon látható változásokról összességében elmondható, hogy aki klasszikus nyaralót szeretne vásárolni és megvan hozzá a megfelelő anyagi mozgástere is, annak most érdemes szétnéznie a kínálatban, mert napról-napra egyre jobb lehetőségekbe lehet belefutni.

A szakértő szerint a nyaralószegmens változását amúgy is érdemes nyomon követni, mert a lakóingatlanpiacot érintő jelentősebb változások gyakran hamarabb megjelennek a nyaralópiacon. Hozzáfűzte, 2022 áprilisában már megindult a nyaralóknál a keresletcsökkenés, ez pedig markánsan megjelent az idei átlagárakban.

Mit mutat a kínálat?

Ahogy arról a Portfolio beszámolt, a kínálati négyzetméterárak (ezer Ft/m2) alapján az alábbiak most a legdrágább balatoni települések, az adott település árait azonban erősen befolyásolhatja egy-egy nagyobb új projekt megjelenése:

Tihany: 1798

Alsóörs: 1620

Balatonszemes: 1441

Szántód: 1241

Aszófő: 1200

Zamárdi: 1165

Siófok: 1147

Balatonőszöd: 1140

Ezek pedig a legolcsóbb balatoni települések, szintén ezer forintban meghatározott négyzetméterárak alapján:

Balatonújlak: 431

Balatonendréd: 453

Balatonrendes: 551

Balatonszentgyörgy: 598

Balatonszabadi: 637

Balatonakali: 670

Balatonkeresztúr: 672

Balatonberény: 702

Legdrágább és legolcsóbb Balatonon kívüli üdülőtelepülések

Ahogy a portál írja, a Balaton tehát továbbra is a legdrágább üdülőkörzet az országban, így aki kedvezőbb áron vásárolna, annak érdemes más országrészekben is nézelődnie, például a Dunakanyarnál, a Velencei-tónál vagy a Tisza-tónál.

Legdrágábbak a Balatonon kívül:

Szentendre: 923

Dunakeszi: 869

Velence: 831

Budakalász: 825

Gárdony: 795

Zebegény: 790

Vác: 764

Pócsmegyer: 750

Legolcsóbbak a Balatonon kívül:

Tiszaderzs: 125

Kisköre: 175

Sarud: 305

Poroszló: 327

Abádszalók: 330

Tiszafüred: 383

Szob: 427

Pilismarót: 450

Magyar vidék, világraszóló luxus

Ha körbenézünk az eladó nyaralók kínálata között bizony olykor leeshet az állunk, mennyi pénzért és milyen luxusnyaralókat árulnak a magyarok. Most az ingatlan.com hirdetései között szemezgettünk, hogy megnézzük a legdrágább, vidéki nyaralókat. Lássuk, mi került a top3 legdrágább nyaraló közé! Mutatjuk, mit kínálnak a több száz milliós ingatlanok!

Meglepő, de a portál jelenlegi legdrágább nyaralója Jász-Nagykunk-Szolnok vármegyében található, Tiszaderzsen. Ez a nyaraló most 870 millió forintba kerül. A leírás szerint:

Csend, nyugalom és izgalmas egyediség jellemzi ezt a Tisza-tó melletti magánbirtokot. 18 év munkájával, 35-40 év építészeti és lakberendezői tapsztalatával jött létre ez a közel 1,3 ha területű magánbirtok. A vidéki kúriát idéző, de modern technológiával készült épületek 7 appartmant és egy nagyobb életteret foglalnak magukba

- olvasható a hirdetésben.

Mint írják, ezek közül, 5 szinte állandó kihasználtsággal fogadja a prémium környezetre, minőségi pihenésre, intim elvonulásra vágyó vendégeket. A luxus környezetet a belső parkra nyíló lakosztályok megismételhetetlen stílusa, egyedi, néha meghökkentő belső terei és hangulata alkotja.A világ valamennyi földrészéről találhatóak itt építészeti elemek.

Az Erdélyből származó nyílászárók, az Afrikából hozott kődíszek, a Dél-Amerikából itt helyet találó Frida Kahlo lakásdíszek, festmények, a francia lámpák izgalmas elegyet és miliőt alkotnak.

Ezek a padló- és mennyezeti, geotermikus fűtésű, tripla üvegezésű, YTONG 40-es falszerkezetű, 18 KW-os napelemes rendszerrel ellátott épületek belső díszei. De tavasztól késő őszig használható a szabadtéri, 50 m2-es vízfelületű sós vizű medence és a szaunaház is. A 18-20 ferőhelyes pergolája csapatépítő találkozókra vagy családi rendezvények helyszíneként is szolgálhat.A további részletekről személyesen tájékozódhat.

A második legdrágább nyaraló Balatonbogláron található a portál szerint, Somogy vármegyében. Az eladó ingatlan 57 méter közvetlen vízparttal rendelkezik, örök panorámás a település központjában, 802 millió forintért. A Balaton déli partján 3437 m2 területnagyságú közvetlen vízparti telek nádmentes, kiépített partvédőművel közvetlenül csatlakozik a Balatonhoz.

A négyzet alakú telek körbekerített, megosztható (minimális teleknagyság 550 nm). Az ingatlan összközműves - víz, villany, szennyvíz, gáz ingatlanra bekötve. A telken levő felépítmény: 2005-ben felújított hétvégi ház a földszinten és tetőtérben 2-2 apartmannal rendelkezik, melynek összes hasznos alapterülete 180 nm. A hatályos szabályozási terv alapján: övezeti besorolása Üü2 üdülőházas,

a beépíthetőség 25%, építménymagasság: 7,5 m, minimális teleknagyság 550 nm.

A harmadik helyen egy szintén somogy megyei település, Siófok áll. Ez a nyaraló 780 millió forintba kerül. Ahogy a hirdetés írja, a Balaton, saját jogtiszta 20m vízpart is jár a telekkel együtt. A telek terület közel ezer négyzetméter, a világos üdülő épület garázzsal 185nm + 65nn fedett terasszal, parkosított zárt udvarral (térburkolat , öntöző), stéggel, elektromos kapuval, tárolóval eladó.

A fenntartható épület különös gonddal, odafigyeléssel épült, megfelel a modern kori elvárásoknak. (hőszigetelés, hármas üveg nyílászárók, árnyékolás, emeleten is monolit beton födém, szellőztető rendszer, gáz és hőszivattyús fűtés, napaelem, klíma, riasztó, beépített bútorok stb.) Földszinten, közlekedő, nappali, konyha, szoba, gardrób, zuhanyzós fürdőszoba. Az emeleten 3 szoba, 2 fürdő, közlekedő, 30-nm es terasz elvehetettlen balatoni panoráma.

Közművek terén: víz, villany, csatorna, egyedi, saját ellátottság, gáz.

Felszereltség: berendezéssel, klíma, hűtés, kulcsrakészen, egyéb extrák, beépített bútorok, hőszigetelt, riasztó, gáz fűtés, egyéb fűtés, elektromos fűtés

Egyéb jellemzők: kert, kert kapcsolat, garázs, parkoló, panoráma, tömegközlekedés, újszerű, új építésű, úthálózat, parkosított.

