Elszabadult a strandinfláció: brutális jegyárakkal nyitnak vidéken is a fürdők

Többszöri, fokozatos áremelés után átlagosan 40 százalékkal lesznek drágábbak a főszezoni strandbelépők, mint egy éve ilyenkor. A jó hír az, hogy a felújítás miatt ideiglenesen zárva tartókat leszámítva minden fürdő túlélte a koronavírust és az energiaár robbanását - írta cikkében a Világgazdaság.

A strandszezon még nem kezdődött el, bár az időjárás éppen a május elsejéhez kapcsolódó hosszú hétvégén volt nyárias, és hiába maradt el a meteorológusok által jó előre beharangozott több napos eső, a többség már nem szervezte át a programját emiatt, így csendesen indult a hónap a kültéri medencék környékén. Fokozatosan nyitnak ki a fürdők, a kültéri, zömében termálvizes medencékben is egyre több a vendég, pünkösdre pedig már majdnem teljes kapacitással működnek majd a strand- és gyógyfürdők – tájékoztatta a Világgazdaságot Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főitkára .

A teljes fordulatszámot azonban csak a tanévzárás után, június második felében veszik fel a fürdők, konkrétan június 17-étől minden szolgáltatás és kültéri medence működik majd.

Mindeközben nem csak a fagylalt és a lángos, hanem

a strandinfláció is kézzelfoghatóvá válik, a belépőjegyek ára több lépésben összességében 40 százalékkal drágul egy év alatt.

A pandémiás helyzethez kapcsolódó rendelkezések egyike értelmében tavaly június végéig nem emelhettek árat a fürdők, amelyek kivétel nélkül éltek a július elsején megnyíló lehetőséggel, és jellemzően

20-25 százalékkal árazták át tavaly első lépésben a jegyeket.

A nyár közepi általános és jelentős áremelést év végén, év elején többen megtoldották még, és vannak, ahol a főszezonra fogják. Így összességében még egy 10-15 százalékos korrekciót szinte mindenhol látni lehet majd, ezek együttesen okozzák a nem csekély mértékű árváltozásokat.

Országszerte lépéskényszerben vannak az üzemeltetők, amint arra Balogh Zoltán rámutatott: a korábban egységes, ma már nagyon különböző áram beszerzési ár és a vízkezelő vegyszerek brutális drágulása, valamint a minimálbér és a garantált bérminimumhoz igazodás jelentősen megnövelte a fürdők önköltségét.

A legjobb helyzetben a komplex fürdők vannak, ahol fokozatosan, egy-egy részleget működtetve lehet igazodni a szezonálisan hullámzó forgalomhoz.

Új strandok, illetve fürdők nyílnak idén is, Berettyóújfaluban és Győrben lesz legközelebb szalagvágás. Ma már kimondható, hogy a Covidot és az energiaár-robbanást is túlélték a fürdők, amelyek rendkívül fontos élményelemek a turizmusban. Üzemeltetőváltásokra és új finanszírozási konstrukciók kidolgozására azonban több helyen is sor került, mindez éppen annak tudatában, hogy a jelentős közvetett bevételt generáló attrakciót minden településen igyekeznek megőrizni, sőt, lehetőség szerint továbbfejleszteni

– közölte a VG-vel a fürdőszövetségi főtitkár.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)