Idén nem reménykedhetnek fizetésemelésben a magyarok? Most kiderül, miért

2022 a béremelésekről szólt, de az inflációs nyomás csak nagyon lassan enyhül, nagy kérdés, hogy mire számíthatnak a munkavállalók idén: lesznek további emelések, vagy meg kell barátkoznunk azzal, hogy az életszínvonalunk csökken? Ahgoy a Pénzcentrum írja, Dr. Hadházy Tamás szerint valószínűleg meg kell barátkoznunk 1-2 évig a reáléletszínvonalunk csökkenésével.

Ahogy a portál írja, az utóbbi évek gyors gazdasági felfutásnak az lett ugyanis az eredménye, hogy hamarabb emelkedtek a bérek, mint amit a gazdaság teljesítőképessége és eredménye indokoltak volna, ezzel együtt viszont nem nőtt hasonló ütemben a munkavállalók hozzáadottérték-termelő képessége. A Pensum Group Nyrt. Igazgatóságának tagja a lapnak adott interjúban beszélt még arról is, hogy véleménye szerint a hazai bérek előbb-utóbb ki fognak egyenlítődni, el fogjuk érni az EU-átlagot. Egyelőre az látszik, hogy például a románok most gyorsabban zárkóznak fel e téren. De mesélt arról is, hogy sokan panaszkodnak, hogy az elmúlt tíz évben sokat romlott a munkaerő minősége, illetve ennek mi lehet az oka.

A Pénzcentrum arra is kíváncsi volt, hogy a szakember, hogy látja: gazdaság szerkezetéhez, fejlettségéhez képest túl sokat keres egy magyar munkavállaló?

Nem, de úgy gondolom, hogy a cégek most már nem képesek tartani ezeket a béremeléseket, és ez azt fogja eredményezni, hogy az eltolódott arányszámok vissza fognak találni egymáshoz. Lesznek még béremelések, de már nem fogja szorosan követni az inflációt. Olyan ez, mintha a munkavállalók előre megkapták volna azt a béremelést, amit még csak most kellene megkapniuk. 2022 végén már lehetett látni, hogy gond lesz, de akkora volt még a munkaerőhiány, hogy mindenki csak a megtartásra figyelt. Most már látszik, hogy enyhül a munkaerőhiány, és nagyon sokan a teljesítőképességük határára értek. Van egy meghatározott minimálbér, de van egy funkcionális minimálbér - nevezzük így -, amit mindenképpen meg kell adni. Viszont annál többet nem, ott megáll a verseny. De ez elég magas, hiszen nagyjából 20 százalékos bérfejlesztést voltak kénytelenek végrehajtani a hazai vállalatok. Idén már nem lesz ilyen drasztikus emelés, mert már elértük a funkcionális minimált, és nagyjából mindenki meg tud élni

- mondta Dr. Hadházy Tamás.

Ugyanakkor a gazdaság felszívóképessége valamennyire csökkent, enyhült a munkaerőhiány. Ez abból ered, hogy már szűntek meg munkahelyek, így már nem érezni a nyomást a bérek terén. Egy ár-bér spirál elindítása senkinek sem érdeke, ezt valahogy fékezni kell. Eddig reáléletszínvonal-emelkedés volt, most valószínűleg meg kell barátkoznunk 1-2 évig a csökkenésével. De a növekedés mindenképpen el fog maradni

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images