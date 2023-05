Megszólalt a szakértő: milliós tételben is lehet jó bort készíteni, ebben rejlik a titok

"Fontos feladatnak tekintjük megértetni a fogyasztóval, hogy az alacsonyabb árfekvésű, nagyobb volumenben készülő bor is lehet finom és minőségi. A milliós tételben készülő francia champagne-ok esetében a nagy mennyiség senkit nem rettent el: remélem eljutunk egyszer ide a magyar borok esetében is" – mondta a Portfolio-nak Soltész Gergő, az egyik legnagyobb magyar borászatnak számító Ostoros Családi Pincészet tulajdonos-ügyvezetője. A cégnél jelentős fejlesztések zajlanak, a hiányzó munkaerőt masszív gépesítéssel próbálják pótolni. Nem véletlenül: rendkívüli ütemben növekszik az eladott palackok száma, de érdemi változást tapasztalnak a magyarok kedvenc fajtáinál is. Az idei évi berlini borverseny aranyérme után, két hete az egyik legrangosabb francia borverseny legjobb fehérborának választották az Irsai Olivér borukat 96 ponttal.

Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, több tényező is érdemi hatással volt a borfogyasztásra. A Covid, a háború vagy az infláció okozta a legnagyobb változást? A 2020-as évek trendjei közül a legfontosabb, hogy a vírushelyzetből azok a szereplők tudtak profitálni, akiknek erős kiskereskedelmi jelenléte és megfelelő márkaértéke, márkaismertsége volt. Ezeknél a borászatoknál az otthoni borfogyasztás növekedése ugyanis kompenzálta a HoReCa – azaz az éttermi, vendéglátóhelyi – fogyasztás kiesését, sőt akár növekedést is eredményezett. Ez így volt nálunk is: amennyivel kevesebbet tudtunk a vendéglátásban értékesíteni, azt messze meghaladta az a volumen, amennyit a kiskereskedelmi láncokban növekedni tudtunk 2020-ban. A helyzet egyszerű: az otthoni fogyasztás növekedett, és mivel társaságba sem mentek az emberek, elsősorban nem ajándékozási céllal vásároltak, hanem saját fogyasztásra. Ilyenkor kevésbé fontosak a presztízs-szempontok, például az, hogy legyen kellően drága az ajándék bor - alapvetően a minőség foglalkoztatta a vásárlót. EZ A TREND JELENTŐS SIKEREKET HOZOTT AZOKNÁL A BORÁSZATOKNÁL, AMELYEK ALACSONYABB ÁRFEKVÉSŰ, DE JÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKEKKEL VANNAK JELEN A PIACON. Az elmúlt évben a gazdasági nehézségek, a reálbérek csökkenése a teljes kiskereskedelmi forgalomra rányomta a bélyegét és visszaesést okozott. Ez a borfogyasztást sem kerülte el: becslések szerint 10 százalékos volt az a veszteség, amit 2022-ben elszenvedtek a termelők. Idén az első néhány hónap kapcsán már rendelkezésre állnak részinformációk, nagyjából folytatódik ez a trend. A tendenciákban azt látjuk – és a kiskereskedelmi láncoktól is ez jut vissza hozzánk -, hogy a fogyasztók ilyen időszakban lejjebb váltanak, keresik az olcsóbb, akciós termékeket és a saját márkás borokat. 2022-ben a fenti nehézségek ellenére a palackosbor-értékesítésünk több mint 20 %-kal nőtt és meghaladta a 7 milliót, amivel a legnagyobb szereplők voltunk az Egri borvidéken. A szőlőfelvásárlás meghatározóan itt történik, de jelen vagyunk a bükki régióban is, ahol elsősorban a fehér fajták dominálnak. Április végén a legjobb fehérbornak járó szervezői különdíjat nyerte el az Ostoros 2022-es évjáratú Irsai Olivér bora Európa egyik legismertebb borversenyén, a Challenge du Vinen. Mennyire számítanak még ezek a díjak a fogyasztók számára? A nemzetközi borversenyek presztízse magas, ami a franciaországi borversenyekre már csak a szőlőtermesztő, borkészítő hagyományok miatt is hatványozottan igaz. A versenyre mintegy 5 ezer bort neveztek: szóval már csak a mintaszám miatt is azt gondoljuk, hogy ennek a kiemelkedő szereplésnek (aranyérem, 96 pont) önmagában van egy komoly presztízsértéke. Amire különösen büszkék vagyunk, az az, hogy mi Irsaink nemcsak aranyérmes lett, hanem a legjobb fehérbornak választották, amire magyar bor esetében még nem volt példa. Az elmúlt években összesen öt aranyérmet nyert az Irsai Berlinben, Franciaországban de rozé boraink, a Soltész Chardonnay és olaszrizlingünk is több aranyérmet érdemelt ki nemzetközi borversenyeken Nagyon fontos, hogy stabilan magas legyen a minőség, tudják a fogyasztók, hogy ha levesznek a polcról egy adott borászattól egy bort az jó lesz. Mert a vevőnek nem feltétlenül van pénze, ideje arra, hogy kísérletezzen, szeretne biztosra menni. Ezt a garanciát szeretnénk mi megadni az Ostoros márkával. A teljes cikk a PORTFOLIO oldalán található. Címlapkép: Getty Images