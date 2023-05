Őrület, milyen autókat vesznek most a magyarok: 4 millió alatt ezt kapod 2023-ban

2022 végén bizakodva tekintettünk a 2023-as évre, és az első negyedéves adatok alapján megalapozott is volt az optimizmus, legalábbis az autópiac egyes szegmenseiben. Természetesen figyelembe kell venni, hogy 2022 első felében aránylag gyengén teljesített a magyar piac, de mindenképp pozitív fejlemény, hogy a használt gépjárművek kivételével az összes többi kategóriában növekedni tudott a piac, szól a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének értékelése a 2023. első negyedéves új gépjármű forgalomba helyezési piacról. Ugyanakkor a használt autók esetében más a helyzet, ott csökkent a forgalom a tavalyi év elejihez képest. A meglepetést mégis az elektromos autók térnyerése okozta, hiszen 30 százalékkal több elektromos személyautót helyeztek forgalomba 2023 első negyedévében, mint 2022 első három hónapjában. A top 10 legolcsóbb új autómárkát is megmutatjuk, de az biztos, hogy a vásárlások tekintetében a márkakereskedések és a használtautó-kereskedések már vegyes képet mutatnak a forgalom tekintetében.

Egyre nagyobb részt követelnek az elektromos autók a piacon

2023 első 3 hónapjában növekedett a személygépjárművek piaca, 873 darabbal több autót helyeztek forgalomba, mint 2022 azonos időszakában. Ez a növekedés elsősorban a 2022 elején még szinte minden gyártó esetében jelentős ellátási problémákat okozó félvezető-hiány javulásának köszönhető. Bár a 2021-es szintre még nem ért vissza a piac, a növekedés mindenképpen biztató jel. Különösen jelentős növekedést láthatunk az elektromos és plug-in hibrid autók esetében.

Ez a növekedés elsősorban a 2022 elején még szinte minden gyártó esetében jelentős ellátási problémákat okozó félvezető-hiány javulásának köszönhető. Bár a 2021-es szintre még nem ért vissza a piac, a növekedés mindenképpen biztató jel.

Jelentős fejlődés történt az elektromos autók terén, 30 százalékkal több elektromos személyautót helyeztek forgalomba 2023 első negyedévében, mint 2022 első három hónapjában.Lényegesen nőtt az alternatív, azaz elektromos és hibrid hajtású autók hazai piaca is, mindazonáltal továbbra is jelentős a lemaradás a nyugat-európai arányokhoz viszonyítva.

Az előző év azonos időszakához képest a forgalomba helyezett tisztán elektromos járművek száma 30 százalékkal nőtt 2023 első három hónapjában, így azok már a teljes piac 5,5 százalékát adják. A plug-in hibridek esetében 12 százalékos növekedés tapasztalható az egy évvel korábbi stádiumhoz képest, így azok a piac 4,8 százalékát teszik ki.

Ezek most a legolcsóbb új autók itthon

A helyzet januárhoz képest változatlan májusban is: 4 millió forint alatt lehetetlen új autót vásárolni Magyarországon, a legolcsóbb modell is jóval többe kerül ennél. Viszont a 10 legjutányosabb árú hazai új autó közül volt olyan, amelyik százezrekkel lett olcsóbb január óta, összességében azonban több az olyan kocsi, aminek felment az ára.

A legolcsóbb itthon megvásárolható új autó a Mitsubishi Space Star, ennek az ára nem emelkedett január óta, az Enty alapkivitel ma is 4 440 000 forintba kerül. Audioegység, légkondi nincs benne, ahogyan központi zár sem. Ennyi pénzért az alap fehér színt lehet megkapni, minden más fényezés plusz 150 ezer forintba kerül. 2022 elején ugyanez a kisautó még 3 560 000 forintba került, írja a Pénzcentrum.

Második helyen a KIA Picanto áll, amely januárban még 4 799 000 forint volt, ma már viszont legkevesebb 4 999 000 forintot kérnek érte a legalacsonyabb, Silver felszereltséggel. Magyarul 200 ezer forinttal emeltek az árán az év eleje óta. Ennyiért fehér színben kaphatjuk meg, viszont rádió és klíma is van benne.

A dobogó harmadik fokára a Dacia Sandero került fel, ami nem kevéssé meglepő módon olcsóbb lett január óta! Akkor még 5 649 000 forintért lehetett megvenni a legjutányosabban, most az importőr weboldala szerint 5 349 000 forint a kezdő listaára, azaz 300 ezer forintottal csökkent.

Negyedik a Skoda Fabia, aminek a legolcsőbb listaára 5 355 573 forint. Januárban még a második helyen állt a Hyundai i10-es (akkor 4 549 000 forintba került), de a modellfrissítéssel már 5 799 000 forint a legalacsonyabb listaára. Így most ez Magyarország ötödik legolcsóbb új autója.

Hatodik Opel Corsa, ami most 5 990 000 forintba kerül legkevesebb. Hetedik helyen áll a Toyota Aygo X, amely most 6 040 000 forintba kerül az Active alapkivitelben. Januárban még 5 920 000 forintot kellett érte fizetni. Nyolcadik a Suzuki Ignis, ami most legkevesebb 6 100 000 forint, de januárban még 5 750 000 forint volt a legolcsóbb változat, a kilencedik Swift most is 30 ezer forinttal drágább ennél, ahogy januárban is ennyi volt a különbség.

Tizedik legolcsóbb a Hyundai I20-as, ami most legkevesebb 6 199 000 forintba kerül most, januárban még 5 999 000 forint volt a legolcsóbb listaára. Plusz egyként érdemes felírni a Citroen C3-at, ami legkevesebb 6 240 000 forintba kerül, és a Fiat Pandát, a 6 280 000 forintos listaárával.

Mi a helyzet a használt autókkal?

A használt autók forgalomba helyezési adatai jelentősen elmaradnak a tavalyi év elejéhez képest, ami a jelenlegi árfolyamok és a használt autók iránti kereslet csökkenése miatt nem okoz meglepetést. A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 22 százalék volt az aránya az első három hónapban.

Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával, és a Skoda Octaviával képviselteti magát.

A használtautó-piacon 2023 első három hónapjában 204 631 személyautó cserélt gazdát, ez a mennyiség közel 6 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában regisztrált 217 181-es értéktől. Eközben a forgalomba helyezett új autók száma 29 561 darab volt, ami 3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban mért 28 688-as értéket a DataHouse adatai szerint.

Állapotot veszünk, nem kilométeróraállást meg évjáratot. Könnyen előfordulhat, hogy egy 2001-es autó többet ér, mint egy 2003-as, pusztán az állapota miatt, valamint az is, hogy egy 400 ezret futott autó jobb, mint egy 50 ezret futott autó, láttam már példát mindegyik esetre

- jegyezte meg Kronerraf István, a becsületes nepper oldal szakértő tulajdonosa

Ne annyiért vegyünk autót, amennyi pénz van a zsebünkben. Mindig tartalékoljunk kb. 20 %-ot azonnali szervizre, kipufogó, fék, stb., pláne, ha nem lehet tudni, mikor volt vezérműszíj vagy olaj cserélve rajta. Vásárlás előtt mérlegeljük, hogy az autó fenntartását megengedhetjük-e magunknak. Az autó biztosan el fog romlani valamikor, a javítása pénzbe fog kerülni, egyszer kevésbe, másszor sokba.

Olyan nincs, hogy „ez a kocsi olyan jó, hogy erre semmit nem kell költeni”, csak olyan van, hogy kevésbé karbantartásigényes egy típus. Vagy a karbantartásra költünk vagy a karbantartás elmaradása miatti kármentésre. Ez utóbbi mindig drágább, tette hozzá a szakember. Szerinte a két-hárommilliós ketegóriában nem történt visszaesés a használtautó-forgalomban, amit az is jól mutat, hogy tavaly 120 ezer körüli ilyen adásvétel történt.

Ötmillió forintig jók az eladások, a legtöbben a kétmillió-hárommillió forintos kategóriába tartozó gépjárműveket keresik. A legtöbb ember számára tökmindegy, milyen márkájú az autó ebben a kategóriában, az az elsődleges szempont, hogy jó állapotban legyen. A kisvárosi benzines autók mindig slágerek, van igény az Opelre, a Volkswagenre, a Toyotára, a Fordra. Viszont dízelt nem nagyon viszenk városi használatra, érthetően az alacsony fenntartású autók a legnépszerűbbek mindig. Kétmillióért, hárommillióért méár lehet jó állapotban lévőket kapni, és bár talán a rezsidémon valamennyire visszavetette az autókázási kedvet, jobban meggondolják az emberek, hová menjenek autóval.

Az elektromos autókról is elmondta a véleményét a becsületes nepper, szerinte városi közlekedésre hibátlanok, de megvannak a hátulütői hosszabb távon ennek az autótípusnak. És persze az is kérdéses, hogy mennyire környezetbarátak valójában.

A vidéki márkakereskedések és használtautó-kereskedésekben bizakodóak

De mi a helyzet 2023 májusában a márkakereskedésekben és a használtautó-kereskedésekben? Ott is érezhetően nőtt a személyautók iránti kereslet, vagy éppen az ellenkezőjét tapasztalják vidéken az autópiacokon?

Egy neve elhallgatását kérő debreceni márkakereskedő szerint, aki az egyik legnagyobb autókereskedésben ügyvezető, az autóforgalmuk a tavalyi évhez képest mintegy 22-24 százalékos visszaesést mutat, aminek az okát elsősorban a magas kamatkörnyezetben látja.

Freiser Tamás, a HolSzervizeljek.hu Kft. ügyvezető tulajdonosa hasonlókat tapasztalt. Az országban számos telephellyel rendelkező cég vezetője szerint az autópiac még mindig nem talált magára, és a tavalyi év sem olyan volt már, mint korábban.

Novemberben a műhelyeinkben napi 12-13 eredetvizsgálatot végeztek a szakembereink a használt autóknál, decemberben ez a szám már csak 7-8 autót jelentett, mostanra pedig lecsökkent napi 2-3 járműre. Három hónapja több bért fizetek az embereknek, mint amekkora bevétel bejön, de nem zárunk be, mert a többi rész egyelőre kompenzál, és erre a szegmensre is szükség van. De történnie kell végre változásnak, mert ez így nem lesz fenntartható az országban a legtöbb műhelynek, és akkor nagyon nagy bajban lesz az autópiac. Most azt látom, egyelőre kivárnak az emberek is, kevesebb autó fogyott januárban. Ez persze nem is csoda, hisz amit 2022-ben még 4-5 millió forintért meg lehetett venni, mostanra 5-6 millió forintba kerül, az autókereskedőknek sem kedvez ez a helyzet most

- összegzett a szakember.

A nyíregyházi 3G Autó ügyvezető tulajdonosa úgy tapasztalja, hogy bár még nem állt helyre az autópiac, de darabszámra nem esett vissza náluk a járművek értékesítése, és 2022 szeptembere óta az árak emelkedése is megállt, azóta stagnálnak a környékükön.

Az új autóknál a megrendelési idő tavaly óta sem csökkent le, ami a használt autók eladásának kedvez, mert akinek szüksége van gépkocsira, az nem vár, hanem vásárol. Az új autók árai a használt autókéit is nagyon felhúzta, de itt mifelénk ez az áremelkedés tavaly ősszel megállt. Jelenleg a kis értékű autókat könnyű eladni, annyira felmentek a kamatok, kevesen vesznek kocsit 20-25 százalékos kamatra. Tehát a középkategóriájú vagy még jobb, újabb autóknál van visszaesés, viszont a 10 év fölötti autók piaca fellendült. Nálunk az emberek most olyan autót vesznek, amire megvan a pénzük, nem egészítik ki hitellel, mint korábban, így megnőtt a kereslet a másfélmillió forint és az az alatti értékű kocsikra.

Gulyás József szerint a német autók továbbra is a legkeresettebbek a használt autók körében a japán Suzukik mellett.

14 éves Opel Astrát, 12 éves Peugeuot-ot, 12 éves Suzuki Swiftet vesznek az emberek. De keresettek a Volkswagenek, a Fordok és a Skodák is. Kis értékű kocsiknál nem jellemző az emberekre a márkahűség, inkább az számít, mennyire van műszakilag jó állapotban az autó, és az is fontos szempont, hogy milyen drága hozzá az alaktrész, ha javítani kellene, mennyit kell rá költeni majd.

Címlapkép: Getty Images