Később robbant be az idei eperszezon: itt hamarosan nyitnak a Szedd magadok

Az eperkedvelőknek jó hír, hogy elkezdődött a hazai eperszezon is, a legtöbb helyen már magyar gyümölcsöt kapni. Igaz, még csak a fóliában nevelt fajtákat. Sorra pakolnak ki az árusok a főutak mentén és a bevásárlóközpontok parkolóiban. A kínálatban megtalálható minden formájú és fajtájú, hazai, helyi és importgyümölcs is - írta a Kisalföld.

Bátori Mária, aki Abdán, a főút mentén árulja az epret, ahogy a Kisalföldnek elárulta:

Sajnos kényes gyümölcs, nehéz frissen tartani, így a több­naposat kedvezményesen adjuk. A másnapos eper kevésbé szép a szemnek, ezért most 1990 forint kilója. A frissen szedett kisebb szemű pedig 2790, míg a nagyobb 3490 forintba kerül.

Második éve termeszt epret az Abdai Börcsi Eper csapata Abda határában, másfél hektáron kilenc fóliasátorban és szabadföldön.

Magunk termeljük, gondozzuk az ültetéstől kezdve a szedésen át. A megyében később indult be az eperszezon, április végén szedtük le az első szemeket. Jövő héten robban be igazán az érés nálunk is. Akkor viszont kicsi szedőcsapatunknak még nagyobb fokozatra kell kapcsolnia

– mondta el Zsolt, az Abdai Börcsi Eper tagja.

A fóliasátrakban szépen érik, de egy-két hét múlva már a szabadföldi ültetvényről is lehet csemegézni.

A termelő szerint az eper gondozási költsége megemelkedett, viszont idén több gyümölcs terem, ezért az ára kedvezőbb, mint egy évvel ezelőtt.

Még várni kell a Szedd magadokra!

A szabadföldi eper érése a hűvös tavasz miatt késik. Győr-Moson- Sopron Szedd magad! kertjeinek többsége egy-két hét múlva nyitja meg kapuit: Vámosszabadi, Koroncó, Csikvánd, Gyömöre, Győrszemere, Győrzámoly, Tét, Jobaháza, Rábapatona, Bágyogszovát, Rajka, Bezenye határában, valamint Mosonmagyaróváron, Fertőszent­miklóson, Kópházán, Balfon, Egyházasfalun és Héderváron. A nyitvatartási időket a földek honlapján vagy Facebook-oldalukon nézhetik meg.

