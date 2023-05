Még több apartman épülhet a Fertő tónál: luxusszálloda, medencék, sportkomplexum is lesz

Újra megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Fertő tavi vízitelep, 131 ezer négyzetmétert burkolhatnak le, 20 apartman helyett már 26 építését engedi meg - írta a Szabad Európa.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei kormányhivatal ismét kiadta a környezetvédelmi-működési engedélyt a Fertő-tavi vízitelep fejlesztésére – írja a Szabad Európa. A beruházás engedélyét még áprilisban vonta vissza a bíróság, miután a Greenpeace Magyarország és a Fertő tó Barátai Egyesület január 30-án pert indítottak azért, mert a kormányhivatal tavaly decemberben meghosszabbította a korábban már felfüggesztett beruházás engedélyét. A Fertő tavi turisztikai beruházás környezetvédelmi működési engedélyének kiadásával a civilek szerint az illetékes kormányhivatal hazai és nemzetközi jogszabályokat is megsértett.

Az új engedély szinte (itt letölthető!) semmiben nem különbözik az előzőtől, sőt, például 20 apartman helyett már 26 építését engedi meg. Az új engedély szerint 32 ezer négyzetmétert építenek be, 131 ezer négyzetméternyi természetes felületet burkolattal fednek be, és 208 ezer négyzetméter marad meg zöldterületnek. 1112 parkolóhelyet is építhetnek. Emellett a strand területére kerül 242 négyzetméternyi lábmosó medence.

Jakál Adrienn önkormányzati képviselő azt írta a Facebookon, hogy 20 helyett 26 apartman, négycsillagos luxusszálloda, medencék, sportkomplexum és ökocentrum lesz, természetes élővilág nem lesz:

