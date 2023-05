Munkát keresel? Ezt a nyelvet nem árt ha beszéled, nagyot kaszálhatsz vele

Napjaink munkaerőpiacán egyre fontosabb képességgé válik az idegennyelv-ismeret. Míg korábban ez inkább a külföldi munkákra korlátozódott, ma már Magyarországon is elengedhetetlen, hiszen a legtöbb szektoron belül szükség van legalább egy idegen nyelvre. És hogy mit érdemes tanulni? Ennek járt utána a Pénzcentrum.

Ahogy a portál írja, az angol továbbra is biztos befektetés, de a németre, franciára és spanyolra is nagy a kereslet. Egy biztos: ha szeretnénk, hogy a magyar lakosság versenyképes maradjon, muszáj lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a nyelvoktatásra, mivel lehetőségből nincs hiány, de a nyelvtudás egyelőre jócskán elmarad az európai átlagtól.

Milyen nyelveket várnak el itthon a munkáltatók?

A többi országhoz való felzárkózás azért is kiemelten fontos, mert mind a hazai, mind a nemzetközi munkaerőpiacon egyre nagyobb fegyverténnyé válik az idegennyelv-ismeret. A nyitott európai munkaerőpiac, a szabad mozgás és a távmunka szélesebb körű elterjedésével rengeteg új lehetőség nyílik meg a munkavállalók előtt, éppen emiatt viszont a verseny is egyre kiélezettebbé válik. A munkáltatóknak szükségük van magasan képzett munkaerőre és ilyen téren a szakirányú oktatás mellett a nyelvi képességek is meghatározóak – külföldön és Magyarország határain belül egyaránt.

Adatbázisukban a nyelvtudást igénylő álláshirdetések 84,7 százalékánál az angol az elvárt; második leggyakoribb nyelvi követelmény a német (10,8%), majd a francia (0,7%), az olasz (0,4%), a szlovák és a cseh (0,3-0,3%). Az angol nyelv elsöprően nagy fölényéről számolt be más munkaközvetítő portál is. Ennek az ismerete „messze a legfontosabb, ha valaki komoly karrierben gondolkodik a piaci szférában. Itt nem csupán a nemzetközi karrierre gondolok, hanem akár belföldire is, hiszen egyre több nemzetközi társaság a régiónkban gondolkodik, és itt a közvetítő nyelv értelemszerűen az angol. Sőt, egyre gyakoribb, hogy – akár compliance szempontok miatt is – a magyar kollégák közötti kommunikáció nyelve is az angol

- mondta el a lapnak Dr. Hadházy Tamás, majd hozzátette:

az angol mellett a leggyakrabban elvárt nyelv a német, hiszen idehaza a legnagyobb közvetlen befektető Németország és Ausztria is előkelő helyen áll.

A Profession.hu a lap kérdésére elmondta, hogy a felületükön 2023-ban aktivált hirdetések 51,11 százaléka tartalmaz nyelvtudásra vonatkozó elvárást. Ezeknél a pozícióknál többnyire középfok/kommunikációképes nyelvtudást kérnek (70%), kevesebb mint negyedüknél pedig felsőfok/tárgyalóképes szintet. Az alapfok és az anyanyelvi szint viszont ritkán jelenik meg az álláshirdetésekben. A budapesti lokációjú betöltésre váró pozíciók közel feléhez társul idegennyelvvel kapcsolatos elvárás, míg a legkevésbé a tolna vármegyei állásoknál szükségesek ezek az ismeretek, ahol mindössze a hirdetések 17,9 százalékánál találkozhatunk e kritériummal.

