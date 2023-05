Rossz hír a nyugdíjasoknak: legkorábban ekkortól nőhet az idősek ellátása

Szinte biztos, hogy nem lesz évközi nyugdíjemelés, legkorábban a novemberi korrekcióval nőhet az idősek ellátása. Hiába kérték az idősek képviselői évközi emelést, az államháztartásért felelős államtitkár szerint a KSH adatai nem indokolják ezt - írta a Népszava.

– erről tájékoztatta a Népszavát a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (NYUSZET) elnöke.

Juhász László a Népszava érdeklődésére elmondta: a magas infláció miatt évközi kiegészítő emelést sürgető, április 17-én küldött, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek postázott, de a kormánynak címzett levelére most végre válasz érkezett, igaz nem a címzettől, hanem az államháztartásért felelős államtitkártól. Banai Péter Benő kifejtette, hogy a KSH adatai nem támasztják alá a nyugdíjasok azon kérését, hogy az ellátásokat júniusban vagy júliusban év elejéig visszamenőleg emelje a kormány legalább 3 százalékkal – mondta Juhász László. Pedig – folytatta a szakértő – indokolt lenne további 1,2, és 0,3, vagyis az idei 3 százalékkal számolva összesen 4,5 százalékos emelés is. A két plusz tétel a tavalyi és a 2020-as, inflációtól elmaradó nyugdíjemelés pótlása lenne. Idén az infláció már elvitte a januári nyugdíjemelést, sőt a 13. havi ellátást is.

Juhász László a levélben azt is kérte, hogy főleg az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt a 150 ezer forintnál kevesebb ellátásból élők kaphassanak egy egyszeri támogatást. Az ehhez szükséges forrást nem feltétlenül a nyugdíjrendszeren keresztül lehetne biztosítani, hanem akár a szociális ellátás keretein belül megoldani - mondta.

Sok tízezer magyar nyugdíjas nyomorog, szegényedik el

Juhász László a lapnak azt is nyilatkozta: az igazság az, hogy körülbelül 300 ezer idősnek 100 ezer-, míg 600 ezer nyugdíjasnak 130 ezer forint alatt van a havi pénze. Ami miatt többlet keletkezik a nyugdíjalap kiadásában az nem az idősek jólétéből ered. Évente körülbelül 30 ezer nyugdíjas hal meg, többségük alacsony ellátásból élő idős ember. Az újonnan a rendszerbe lépők viszont sokkal magasabb ellátást kapnak. Nem vitatható tény - mondta, hogy a nyugdíjemelés módszere miatt az évek előrehaladtával folyamatosan szegényednek el az idősek, elértéktelenedik a pénzük.

2015 óta tízszeresére, 30 ezerről 300 ezerre nőtt azon nyugdíjasok száma, akik a legalacsonyabb jövedelmi tizedbe csúsztak.

Az átlagnyugdíj aránya pedig folyamatosan csökken az átlagkeresethez képest.

Címlapkép: Getty Images