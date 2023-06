Szabadulnának a pénzügyi karanténból a vevők: így alakul most a lakások adás-vétele

A lakáspiacon májusban is az előző hónapokban látott tendencia volt jellemző. A kereslet továbbra is elmarad az egy évvel korábbitól, havi szinten azonban már vannak kivételek. A kínálat viszont jelentősen bővült - áll az ingatlan.com májusi kereslet-kínálati összesítőjében.

Folytatódik a kínálatbővülés a lakáspiacon: májusban már 40 százalékkal több eladó lakóingatlanból válogathattak a vevők, mint egy évvel ezelőtt.

A kereslet országos átlagban 30 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, havi szinten pedig 3 százalékkal esett vissza. Ugyanakkor vannak kivételek, például Baranya, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom vármegyében is nőtt a kereslet áprilishoz képest.

A fokozatosan bővülő kínálat a később lakáspiaci élénkülés egyik fontos előfeltétele, a kereslet pedig a lakáshitelkamatok csökkenésével kaphat majd lendületet.

A lakáspiacon májusban is az előző hónapokban látott tendencia volt jellemző. A kereslet továbbra is elmarad az egy évvel korábbitól, havi szinten azonban már vannak kivételek. A kínálat viszont jelentősen bővült - áll az ingatlan.com májusi kereslet-kínálati összesítőjében.

Többéves rekord a kínálatbővülésben

Az eladó használt lakások kínálata 40 százalékkal bővült éves összevetésben. Ez részben a szezonalitásnak köszönhető, de lakáseladási kedv is fokozódik. A bővülő kínálat a lakáspiaci élénkülés egyik fontos előfeltétele

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Májusban összesen 150 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés szerepelt a kínálatban, az ingatlan.com összhirdetésszáma pedig meghaladta a 210 ezret, ami többéves rekordot jelent. Az előző hónapban több mint 32 ezer eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 4 százalékkal magasabb az áprilisi értéknél.

Szerényebb a kereslet csökkenése, és van, ahol bővült

Az ingatlan.com adatai szerint májusban több mint 177 ezer érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 3 százalékos mérséklődést mutat áprilishoz képest. Éves összevetésben pedig már csak 30 százalékos a csökkenés, ami lényegesen kedvezőbb mutató 2023 első hónapjaiban tapasztalt 50 százalékos visszaeséshez képest.

Ugyanakkor vannak kivételek az országon belül: a Baranya, Pest Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Komárom-Esztergom vármegyében lévő eladó lakóingatlanok iránti kereslet ugyanis áprilishoz képest 1-6 százalékkal nőtt.

Szabadulnának a vevők a pénzügyi karanténból

Balogh László szerint a potenciális vevők már tűkön ülve várják az újabb piaci fordulatot, amit az infláció mérséklődésével együtt járó lakáshitel-kamat csökkenés hozhat el, és az ingatlan.com látogatottsági adatai is alátámasztják. Idén májusban ugyanis több mint 10,2 millió látogatás történt az ingatlanhirdetési portálon, ami alig marad a tavalyi értéktől miközben az érdeklődések száma 30 százalékkal csökkent.

Nagyon hasonló folyamatokat láttunk a covid első hulláma idején 2020-ban, amikor a kijárási tilalom miatt először a látogatottság tért magához, majd az érdeklődések és az adásvételek száma is. Akkor egy világjárvány miatt voltak fizikailag karanténban a vevők, most pedig a magas hitelkamatok zárták őket pénzügyi karanténba. Az infláció csökkenésével azonban ebből is ki fognak szabadulni, ami komoly élénkülést hozhat a lakáspiacon

- értékelte a helyzetet az ingatlan.com szakértője.

Címlapkép: Getty Images