Luxus magyar húsféle hódítaná meg Európát: itthon még alig fogyasztjuk

A galambhús néhány évtizeddel ezelőtt megszokott étel volt a családok asztalán, mára viszont szinte csak a luxuséttermekben találkozhatunk vele. A 80-as évektől kezdve folyamatos mélyrepülésben volt az ágazat, most pedig keményen dolgoznak azért, hogy újra szárnyalhasson. Hamarosan elkészül Magyarország első vágóhídja, ahol galambokat is vágnak majd - ez nagy löketet adhat a termelőknek, valamint az export is felélénkülhet. Hogy pontosan mi is a helyzet a szektorban, annak járt utána az Agrárszektor.