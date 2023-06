Már csak ez hiányzott, vége az ársapkának: eltörölnék a PB-palackok hatósági árát

Kivezetik a 11,5 kilogrammos töltettömegű PB-gázpalackra és a lakossági tartályos PB-gázra vonatkozó hatósági árakat, mert úgyse működtek, de bármikor vissza is vezethetik. A PB-gázpalackok forgalmazását külön energiahivatali engedélyhez kötnék – vette észre a hvg.hu a parlamentnek ma benyújtott bányászati és a földgázellátásról szóló törvényt módosító előterjesztésből.

Mint ismeretes, a kormány hatósági árat vezetett be a 11,5 kilogrammos kiszerelésű palackokra, amelyeket rögzített áron, 5175 forintért kellett árulni. Több gyártó elkezdett kisebb, 10,9 kilogrammos PB-palackokat forgalmazni, drágábban – 7-8 ezer forintért –, mint a hatósági áras nagyobb töltőtömegűt. A hagyományos, 11,5 kilogrammos, hatósági áras palackokból már 2022 tavaszán hiány alakult ki. Ennek most vége lesz, ugyanis kivezetik a 11,5 kilogrammos töltettömegű PB-gázpalackra és a lakossági tartályos PB-gázra vonatkozó hatósági árakat, mert úgyse működtek, de bármikor vissza is vezethetik. A PB-gázpalackok forgalmazását külön energiahivatali engedélyhez kötnék – ismerteti cikkében a hvg.hu..

A 2013-ban bevezetett hatósági árakat a kereskedők a PB-gáz esetén az utóbbi időben a szabályok megkerülésével nem érvényesítik

– ezzel indokolta Németh Szilárd rezsibiztos az általa jegyzett, ma az Országgyűlés elé benyújtott törvénymódosító javaslatát, amely egyszerre módosítja a bányászati és a földgázellátásról szóló törvényt.

A benyújtott törvényjavaslat szerint a hatósági áras PB-gázpalack jelentette előírások piaci megkerülése miatt inkább megszüntetik a gyakorlatban úgysem működő hatósági árat. Ugyanakkor a lakossági felhasználók érdekeinek védelmében a PB-gáz-forgalmazóknak rendelkezniük kell a jövőben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel. Mind a 11,5 kilogrammos, mind az attól eltérő bármilyen töltőtömeghez a forgalmazóknak az eddig is kötelező műszaki-biztonsági hatósági engedélyt kell beszerezniük, hanem az energiahivatal plusz engedélyét is.

Ahogy a HVG írta, a törvénymódosító javaslat kötelezi az energiahivatalt, hogy kísérje figyelemmel a PB-gáz-forgalmazók tevékenységét, a forgalmazott termékek volumenét és a PB-gáz-forgalmazók tevékenységével kapcsolatos költségeket, és negyedévente elemzést tegyen közzé erről.

