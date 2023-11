Több mint száz millió forintot kaptak ezek a vidéki iskolák: erre ment pénz

Megújultak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány által fenntartott általános iskolák az ország legszegényebb települései között számon tartott Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán és Tiszabőn.

Tisazburán az általános iskola infrastrukturális fejlesztése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázatán nyert mintegy 394 millió forint támogatásból valósult meg. Tiszabőn - a szintén az EFOP pályázatán nyert - több mint 350 millió forintból korszerűsödött az iskola.

Tiszaburán a várható demográfiai folyamatok miatt is elengedhetetlenné vált fejlesztés részeként nettó 689,1 négyzetméter hasznos alapterületen kialakítottak hat tantermet, két tanári szobát, egy tanári pihenőt, egy tanári teakonyhát, négy mosdót. Továbbá előtér és belső rámpa létesült, két zsibongó, valamint egy szertár és egy tároló is épült.

A beruházáshoz kapcsolódóan az alapítvány céges adományokból megvalósuló digitális projektjének egyik elemeként egy új alkotópedagógiai műhely is létrejött, ahol a diákok korszerű technológia - 3D nyomtató, lézervágó - segítségével készítenek tárgyakat. Emellett új bútorok, táblák és projektorok is kerültek az iskolába, a projekt utolsó fázisában pedig az udvar is újjászületett, mozgásfejlesztésre és testnevelésre alkalmas eszközök beszerzésének és telepítésének köszönhetően. A tiszaburai iskolába több mint 400 gyermek jár.

Tiszabőn a több mint 300 tanuló által látogatott intézmény B és C épületeiben kicserélték a nyílászárókat, és átadtak egy, a C épülethez illeszkedő új épületszárnyat is. A nettó 655,84 négyzetméter alapterületű, földszintes épületrészben hét tanterem, egy tanári pihenő és a hozzá tartozó előtér, három mosdó, egy tároló és egy közlekedő kapott helyet.

