Betelt a pohár, országos sztrájk jöhet a Volánnál: ezt minden ingázónak tudnia kell

Hiába emelkedik jövőre a kötelező legkisebb munkabér összege a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet szerint ennél jóval magasabb keresetfejlesztésre lenne szükség. Erről Dobi István, a szervezet elnöke beszélt lapunknak. A szakszervezet a múlt pénteken sztrájkot hírdetett december 10-11-re azért, hogy felgyorsítsa a 2024-re szóló bértárgyalásokat. A Volánbusz azonban úgy véli, hogy a tervezett kétnapos munkabeszüntetés nem indokolt.

Pattanásig feszült a helyzet

A legnagyobb szakszervezet a múlt pénteki egyeztető tárgyaláson jelentette be, hogy sztrájkot szervez, amely minden munkavállalót érintene. Céljuk, hogy felgyorsítsák a Volánbusszal folytatott 2024-es bértárgyalásokat. A munkabeszüntetést azért tervezik, mert a Volánbusz nem tudott a munkavállalói oldalnak ajánlatot tenni a SZAKSZ 25 százalékos bérfejlesztési igényére, mivel nem rendelkezett a tulajdonos felhatalmazásával.

Ugyanakkor a Volánbusz és a MÁV Zrt. vezetői ígéretet tettek arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy legkésőbb 2024. január 20-ig megegyezzenek és végrehajtsák a bérfejlesztést 2024. január 1-jétől.

A SZAKSZ a honlapján tájékoztatott arról is, hogy a Volánbusz és a SZAKSZ képviselői megegyeztek abban, hogy a sztrájk előtti egyeztető tárgyalásokat november 27-én, azaz ma folytatják az elégséges szolgáltatás biztosítása témakörében.

A SZAKSZ azt is elmondta, hogy az autóbuszvezetők mindkét napon részt vesznek a sztrájkban, míg a karbantartó munkások december 11-én állhatnak le a munkával, az első műszakban 8-11 óra között, a második műszakban pedig 14-17 óra között. A szellemi munkakörben dolgozók ugyanezen a napon 8-12 óra között csatlakozhatnak a sztrájkhoz.

Nem új keletű problémáról van szó

Tekintettel arra, hogy jövőre Magyarországon december elsejétől 15 százalékkal bruttó 266 ezer forintra emelkedik a kötelező legkisebb munkabér összege a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet szerint ennél jóval nagyobb bérfejlesztésre lenne szükség.

A minimálbér 15 százalékkal történő növelésével elégedett szakszervezetünk, ennek ellenére a Volán szakmán belül, ennél egy 10 százalékkal magasabb, tehát 25 százalékos keresetfejlesztésre van szükség

- mondta a Hello Vidék megkeresésére Dobi István.

A szakszervezet elnöke szerint egyértelmű, hogy a 15 százalékos keresetfejlesztés nem állítja meg az általuk képviselettel rendelkező társaságoknál (munkáltatóknál) a munkaerő elvándorlását, mivel nem csak a közlekedési vállalatoknál ajánlanak magasabb kereseteket, más ágazatok is sokkal kedvezőbb bérajánlatokkal jelentek meg a munkaerőpiacon.

A Volánbusznál és a pécsi székhelyű Tüke Busznál 25 százalékos bérfejlesztési igényt jelentett be a SZAKSZ és abban az esetben, ha sikerülne a társaságoknál 20 százalékos bértömegnövelésében megállapodni, akkor azt elfogadhatónak tartanánk.

- folytatta tovább.

A társaságnál már régóta komoly bérfeszültségek vannak. Tavaly már tartottak egy kétórás figyelmeztető sztrájkot, akkor a 2600 kimaradható járatból, 530 járat maradt ki, több mint 2000 járat közlekedett.

Hasonlóan vélekedett megkeresésünkre a Közúti Közlekedési Szakszervezet is, mint írták: van még min javítani, a béreken kívül több befolyásoló tényező is van, ami miatt elmennek, vagy épp a VOLÁNBUSZ-t választják a munkavállalók.

A szakma évek óta küzd lokálisan létszám- elsősorban autóbuszvezető- hiánnyal, de egyre több gépjármű szerelő, autóvillamosság szerelő is hiányzik az ország több pontján. A munkaerő piaci verseny miatt már nem csupán a fővárosban és a nagyvárosok környékén, hanem az ország egyre több pontján jelennek meg olyan munkáltatók, akikre figyelni kell és olyan bérfejlesztésre van szükség, ami állja a versenyt a munkavállalók megtartása érdekében, ezzel a munkáltatónak – a bérfejlesztés forrását biztosító szakminisztériumnak- is számolnia kell

- hívta fel a figyelmet Baranyai Zoltán.

A szervezet elnöke a Hello Vidéknek azt is elmondta, hogy a Volánnál már három éve nincs tárgyalás. A MÁV-Voláncsoport szinten folynak a tárgyalások kilenc szakszervezet és a munkáltató között, ott születik egy alap megállapodás, ami összességében 54 ezer MÁV-os,(Vasutas) Volános, HÉV-es munkavállalóra érvényes. Amennyiben születik megállapodás, abban az esetben ennek alapján történik bérfejlesztés a „Volánnál” is.

A Közúti Közlekedési Szakszervezet szerint is, a sztrájk a munkavállalók végső eszköze egy cél elérése érdekében, mivel a tárgyalások érdemben el sem kezdődtek, így a kérdést is korainak tartom

- tette hozzá Baranyai Zoltán.

Fülöp-szigeteki buszsofőrök jöhetnek a magyar utakra?

A fülöp-szigeteki sofőrökkel kapcsolatos hírekkel kapcsolatban Dobi István fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a helyközi közlekedésben a magyar anyanyelvi ismerete és használata elengedhetetlenül szükséges a munkavégzés ellátása során. Ez már csak csak azért is érdekes, mert nemrég több portál is arról számolt be, hogy Fülöp-szigeteki sofőrök vezethetik hamarosan a fővárosi buszokat.

A Telex korábban arról írt, hogy két hónapig tartó kulturális és szakmai továbbképzésen vesz részt az a huszonhárom Fülöp-szigeteki buszsofőr, akikkel, ha meg nem is szűnik, átmenetileg enyhülhet a munkaerőhiány az egyik budapesti buszos szolgáltatónál, az Arrivabus Kft-nél. A főváros menetrend szerinti járatainak jelentős részét üzemeltető Arriva a Pannonjob Kft-vel, illetve egy helyi partner segítségével kereste a megfelelő jelentkezőket a délkelet-ázsiai országban.

A helyi előszűrésen száz alkalmas jelentkező közül választották ki azokat, akik a napokban Magyarországra érkeztek, derült ki a buszos cég hétfői sajtótájékoztatóján. A Fülöp-szigeteki sofőrök januártól állnak munkába, így bárki találkozhat majd velük. Bár mindegyikük jól tud angolul, az erősen kérdéses, hogy a pár hetes intenzív magyar tanfolyamok mire lesznek elegendőek.

