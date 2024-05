Itt a bejelentés: újabb változás jöhet a kutakon

Hamarosan ismét változásokra lehet majd számítani a hazai töltőállomásokon, mivel a kormány azt tervezi, hogy a szomszédos országokéhoz méri majd a hazai benzinárakat.

Orbán Viktor a péntek reggeli, Kossuth Rádiónak adott interjújában elmondta, hogy ők régiós árakat szerettek volna, de ebben benne voltak a lengyel, a cseh árak is, ezt pedig nem tartotta helyesnek a szakma - írja a Pénzcentrum.

Mint Orbán elmondta: szerinte a kereskedőkkel szemben jogos elvárás, hogy tartsák a régiós árakat. A miniszterelnök korábban arra kérte Nagy Márton minisztert, hogy próbáljon egyeztetni, nem szkanderrel akartak árcsökkenést elérni, az árstop újbóli bevezetése csak az utolsó lehetőség lett volna.

Most az fog történni, hogy a szomszédos országok áraihoz igazítják majd az üzemanyagok itthoni árait - mondta el a rádióban. "Eszerint fogjuk, de be fogjuk tartatni azt a kérést, hogy a szomszédos országok átlagáránál ne legyen magasabb az ár" - tette hozzá. Azt is elmondta: a kormány jobban szeretné, ha mindez megegyezés után történne, és nem erővel kellene fellépni a szektorral szemben.

Orbán arra is kitért röviden, hogy "nem véletlenül" jön a kínai elnök a jövő héten Magyarországra, de erről nem árult el több részletet. Azt azonban leszögezte, hogy a keleti kapcsolataink ismét komolyabban éledeznek.

Címlapkép: Getty Images