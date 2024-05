Hiába a drágulás, tömegeket vonz ez a vidéki piac: vajon mi a titka?

Szurok Dávid 2024.05.11. 07:23 Megosztom

A drágulás ellenére továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a fonyódi piac, amely az elmúlt évtizedek során joggal vívta ki magának a legnépszerűbb Balaton-parti piaci címet. A vásár nemcsak a magyarok, hanem a visszajáró külföldiek körében is rendkívül népszerű, rengeteg német, osztrák, olasz turista keresi fel évről-évre a környéket. Fonyód város életében mindig is kulcsfontosságú jelentősége volt a helyi piacnak, pár évvel ezelőtt például egy időre kettőről-háromra emelték a heti piacnapok számát is kísérleti jellegel. A piac imázsa az elmúlt időszak óta természetesen sokat változott, egy azonban tény: a piac turisztikai szempontból mind a mai napig óriási szerepet tölt be, és nem kis bevételt hoz a konyhára a város életében.

Szinte nincs olyan ember az országban, aki ne hallott volna már a legendás fonyódi piacról, ami mind a mai napig az egyik legnépszerűbb turisztikai látványosság a déli parti településen. Az egykori lengyel piacot hétről-hétre még most is rengetegen keresik fel, a legnagyobb forgalom értelemszerűen nyáron a főszezonban, július-augusztusban van. A kisváros szívében elhelyezkedő, közel háromhektáros terület, nemcsak komoly idegenforgalmi látványosság, de jó lehetőséget biztosít a helyi kereskedőknek is. A fonyódi nyaralótelepek létrejötte után, az 1890-es évektől kezdődően úgy Bélatelepre, mint Sándortelepre a környékbeli parasztasszonyok jártak be kosarakkal és házaltak gyümölcsökkel, zöldségekkel, tojással, tejtermékekkel.Voltak szamaras kordék, amik végigmentek a villasoron, és onnan lehetett vásárolni háztáji termékeket - kezdte lapunknak Varga István. A helytörténész szerint az 1930-as évektől kezdődően a mai városközpontban a gimnázium épületének a területén alakult ki a piac, ahol az 1950-es évek végéig tartottak vásárokat, nem csak a nyári időszakban. Miután megépült 1963-ban a gimnázium, elkerült innen a piac - hívta fel a figyelmet. Varga István hozzátette: a helyi kereskedés már az 1890-es években elkezdődött a településen, az azóta eltelt időszakban pedig a helyi börze valóságos kultusszá vált a környéken. A fonyódi piac népszerűségét nem elég pusztán a választékok sokaságából, és a kilátogatók számából lemérni, maga a hely, és a Balaton is egy olyan sajátos atmoszférát hordoz magában, amit csak nagyon kevés piac mondhat el magáról az országban. A kirakodóvásár az évtizedek során ugyan sokat változott, nagyon sok az új fiatal kereskedő, ám még mindig akadnak régi motorosok. A HelloVidék úgy tudja, hogy per pillanat van olyan árus, aki már idestova 50 éve jelen van termékeivel a helyi piacon. A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. lapunk megkeresésére elmondta, hogy a nyári a főszezonban 400 vagy annál több eladó is kint van olykor. Az, hogy mennyien látogathatják a helyi piacot nehéz megbecsülni, ám ha figyelembe vesszük, hogy a helyi két főparkolóban akár 500 autó is leparkol - és akkor még nem beszéltünk a környező kis utcákban leparkolt járművekről - tetemes mennyiségű számot kaphatunk. Van itt minden, mint a búcsúban A szerdánként és szombatonként nyitva tartó piacon már kora hajnalban megjelennek az árusok azért, hogy nyitásra mindannyian előkészítsék a portékájukat. Áruból pedig nincs hiány, a népművészeti, iparművészeti termékek, használati, és dísztárgyak mellett nagy választékban kaphatók, beszerezhetők zöldségek, gyümölcsök, száraz virágok, méz, antikvár és használt könyv, festmény, egyéb régiségek. A szórakozni vágyó kisgyerekek legnagyobb örömére nyaranta gyakran még ringlispíl is színesíti a programkavalkádot, sokáig még egy kisebb Gokart pálya is működött közvetlenül a piac tőszomszédságában. A piacnapokon valósággal felbolydul a városközpont, a parkolók mellett a környező utcák csordulásig megtelnek autóval, jellemző, hogy a hetes út is számtalanszor bedugul. A kilátogatok közül rengeteg a külföldi, jellemzően német, osztrák állampolgár, de találkozni olasz, spanyol turistákkal is. Ha a nagy bámészkodás közepette megéheznénk, akkor sem kell aggódnunk, hiszen a környék tele van jobbnál-jobb büfékkel, ahol mindig sül valami csalogató. Fel-felmerül a kérdés, hogy érdemes volt-e otthon reggelizni, hiszen hangulata van annak is, ha bámészkodás közben majszoljuk a piacon frissen beszerzett, még meleg péksüteményt, vagy akár egy szelet házi sajtot egy kis tepertővel kovásszal készült kenyérrel. Fejlesztések, fejlesztések hátán Az utóbbi években nagy változások történtek a piac életében, mivel 300 millió forintból teljesen megújult a fonyódi csarnok és piactér. A megújult piacot az árusok is hamar birtokba vették. Sokan a fedett csarnokba költöztek. Régen 3 üzlet volt itt, most már 14. A standok pedig összesen 240 méter hosszan sorakoznak.Természetesen az áremelkedés komoly hatással voltak a helyi árusokra is, így sokan kénytelenek voltak emelni. A piac mellett kikötő és a móló, a Kripta villa, a bélatelepi villasor és a Szaplonczay sétány a kávéházzal együtt Fonyód olyan látványosságai, amiket mindenképpen érdemes megnézni az ide látogatóknak. Látnivalókban nincs hiány A város a piac mellett tele van még számos szép látnivalóval, Varga István lapunknak felhívta a figyelmet a város egyik legismertebb és legnépszerűbb látványosságára a Kripta-villára, amely egy beteljesületlen szerelemnek állít emléket. Ugyancsak népszerű a Fácános-erdőben egy történelmi cölöpvár, ami annak idején egy török ostromot is átélt. Azoknak pedig, akik szeretnek kirándulni, jó választás lehet a Sipos hegy, és a Várhegy is, ahonnan csodálatos panorámába lehet részünk, és akár még Tihanyig is elláthatunk. Fontos hozzátenni, hogy Fonyód egyike azon kevés balatonparti településeknek, ahol még ingyenesek a szabadstrandok. A legnagyobb ingyenes szabadstrand Fonyódligeten az 1 kilométeren hosszan húzódó Árpád-parton található, ahol kisebb büfék, és játszóterek is, de ott találhatóak, de ott van még természetesen a városi nagy strand is. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!