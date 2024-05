Őrült iramot diktál az időjárás: van, ahol már most beérett a júniusi cseresznye

A megszokottnál három héttel előbbre jár a cseresznye Szenna határában - írta meg a sonline.hu. A helyi gazdák birtokán már most szedik a gyümölcsöt. A nagy szemű, lédús, eredetileg júniusi cseresznyét Budapesten értékesítik majd, de helyben is adnak el belőle.

Ahogy a portál írja, egyelőre még válogatva szedték le a fáról a bigarreau burlat és cskalov fajtájú cseresznyét Tomkáék pénteken. Néhány nap múlva viszont már mindegyik teljesen bepirosodik és szemezgetés nélkül kerülhet a kosárba.

Az elmúlt nyolc évben legkorábban május 25-én kezdtük el szedni ezeket a gyümölcsöket. Szerencsére ezek a cseresznyék még nem kukacosak, mert ilyenkor még nem rajzik a cseresznyelégy, ami egyébként is csak a sárga cseresznyébe megy bele. A rajzás körülbelül június elején várható, ezért elképzelhető, hogy idén nem is lesz kukacos gyümölcsünk, mert addigra majdnem az összes leérik. A germersdorfi és a Katalin fajtába szokott azért lenni kukac. Ez azért fordulhat elő, mert mi biogazdálkodást folytatunk, ezért semmi vegyszerrel nem védekezünk. Azt szoktuk mondani, vagy kukacos, vagy vegyszeres a cseresznye, ezért döntse el mindenki milyet szeretne enni

- mondta a lapnak Tomka Anna családi gazdálkodó.

A virágzásból is azt láttuk, hogy ígéretes évünk lesz, az idő is nagyon jó volt, de két héttel ezelőtt volt egy fagy. Ha az érésben nem lennénk három héttel korábban, akkor a fagy virágot talált volna és mindenünk oda lenne. Hála Istennek, hogy „csak” nagyobb cseresznyéknek ártott a mínusz, annak viszont jelentősebben. Néhány nap múlva a cseresznyék királynője, a szamolyai fekete is megérik, június elején pedig a Katalin fajtával zárják a szezont

- tette hozzá.

