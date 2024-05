Horror áron kínálják a luxuspaneleket vidéken is: te kifizetnél érte ennyit?

Gondoltátok, hogy a panellakások még a kevésbé kedvező piaci viszonyok esetén is vonzóak tudnak maradni, mivel számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek?! A Pénzcentrum aktuális ingatlanpiacról szóló cikkéből ez is kiderül.

A Pénzcentrum körképéből többek között kiderült, hogy országos átlagban négyzetméterenként 669 ezer forintért keltek el a panellakások az idei év első négy hónapjában. A belső pesti kerületekben 892 ezer, a budai kerületekben 860 ezer forint volt az átlag.

A régió központokban 609 ezer forint, de a kisebb városokban csak 441 ezer forint volt az elmúlt időszakban az átlagos négyzetméterár.

Ott, ahol tégla és panel is van egymás közelében jellemzően 20%-kal olcsóbb a panel a téglalakáshoz viszonyítva - magyarázta az Otthon Centrum.

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint a forgalom visszaesése a hazai lakáspiac minden szegmensében, így a panellakások esetében is éreztette hatását, azonban a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a panellakások kevésbé kedvező piaci viszonyok esetén is vonzóak tudnak maradni, mivel számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. Jellemzően kisebb alapterületűek, kedvező elrendezésűek és rezsiköltségük alacsonyabb, e mellett általában a lakótelepek elhelyezkedésük miatt jó infrastrukturális ellátottsággal is rendelkeznek - közölték.

Bár a forgalom csökkent, az áremelkedés a lakótelepi lakások esetében is folytatódott és mára az átlagos négyzetméteráruk meghaladja országosan az 540 ezer, a fővárosban pedig a 740 ezer forintot

- tették hozzá.

