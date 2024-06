Döbbenetes adatok következnek: így nyomja le a hazai boromfisokat az ukrán dömping

Hiába csökkentek tehát az energia- és takarmányárak, a madárinfluenza és az uniós, valamint hazai piacokat is letaroló ukrán áru komoly gondokat okoz az ágazati szereplőknek. De hogy teljesítettek az elmúlt egy évben a nagy magyar baromfis cégek? Erről cikkezett az Agrárszektor.

Habár 2023-ban az az energia- és takarmányköltségek jelentős mértékben lecsökkentek, a madárinfluenza komoly károkat okozott a magyar baromfitermelőknek. Emellett a nagy mennyiségben az uniós és a hazai piacokra beérkező ukrán áru is rendkívüli nyomást gyakorol az árakra. Ahogy Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnöke korábban az Agrárszektornak elmondta, ez utóbbi két ok miatt tavaly elmaradt a termelés mennyisége az elvárt szinttől, és az ágazat teljes előállítása nem érte el a 700 ezer tonnát. Ez pedig azzal is járt, hogy nem jutottak ki a megszokott és még meglevő piacokra - írta cikkében az Agrárszektor.

De hogy teljesítettek 2023-ban a nagy magyar baromfis cégek?

A Master Good és a Gallicoop is nehezebb évet tudhat maga mögött a 2022-es képest, ugyanakkor a Taravisnál, ha minimálisan is, de 1,7 milliárd forintról 2023-ban 1,83 milliárdra nőtt az adózott eredmény. Mindezt úgy érte el a cég, hogy 2022-höz képest csökkent az üzemi tevékenységének eredménye, ugyanakkor -315 millió forintról -187 millióra nőtt a pénzügyi eredménye. Fontos még kiemelni, hogy ha nem is nagy mértékben, de a fizetendő kamatok és ehhez kapcsolódó ráfordítások 165 millióról 169 millió forintra emelkedtek a cégnél tavaly.

Nem alakult ilyen jól 2023 a Master Goodnál, az üzemi eredményük ugyanis 15 milliárd forintról egészen 10 milliárdra zuhant tavaly. Fontos, hogy nyilván a magas kamatkörnyezet hatására a pénzügyi műveletek eredménye a cégnél 451 millióról 1,9 milliárdra ugrott, bár a cég adózott eredményén ez utóbbi nem látszik. 2023-ban ugyanis 3 milliárd forinttal lett kevesebb, a 2022-es 15,3 milliárdról 12 milliárd forintra csökkent. A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások is látványosan megnőttek a cégcsoportnál, 298 millió forintról egészen 479 millióra. A legrosszabb évet a Gallicoop zárta.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható, ITT!

Címlapkép: Getty Images

