Befellegzett a kukoricának a magyar földeken? Nagy veszélyekkel néznek szembe a gazdák 2024-ben

Rossz idők járnak a magyar kukoricatermesztésre: a növénykultúránál, ami hosszú ideig megingathatatlannak tűnt a trónján, 2022 óta komoly visszaesés tapasztalható. A két évvel ezelőtti, történelmi aszály hatására nemcsak a 2023-as évben csökkent a növény vetésterülete, de - nem kis részben - a hosszú időn keresztül az alacsony felvásárlási árak miatt idén még kisebb területen vetettek kukoricát a magyar gazdák. Az Agrárszektor ezért annak járt utána, hogy azok a termelők, akik továbbra is kitartanak a növény mellett, hogy látják az idei vetéseket, milyen állapotban vannak náluk az állományok, és mire számítanak a továbbiakban.

Bár sokáig úgy látszott, a kukorica magyarországi termesztésének semmi sem árthat, 2022-es történelmi aszály megtörte ezt a diadalmenetet. A rossz emlékezetű év sosem látott negatív terméseredményeket hozott, hektáronként 3,4-4,3 tonnás termésátlag született csak, az össztermés pedig mindössze 2,37 millió tonnát tett ki. Ez pedig alaposan rányomta a bélyegét a termesztésre: míg 2022-ben 983 ezer hektáron vetettek kukoricát a magyar gazdák, addig 2023-ban már csak 871 ezer hektárra terveztek ezzel a növénnyel, ami mintegy 12%-os visszaesést jelentett. A teljes betakarított terület végül 768 ezer hektárra csökkent, az össztermés pedig 5,3 millió tonnát tett ki, ám ez nem adott túl sok okot az örömre: a tartósan alacsony gabonaárak miatt ugyanis egyre kevésbé érte meg a gazdáknak ezzel a növénnyel foglalkozni.

A vetésterület újabb 9%-kal csökkent idén

2024-ben, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint a kukorica tervezett vetésterülete 795,6 ezer hektár volt. Ez azt jelenti, hogy a tavalyihoz képest a vetésterület újabb 9%-kal csökkent idén, azt pedig még nem lehet tudni, ennek mekkora részéről fogják tudni be is takarítani a terményt a gazdák. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke az Agrárszektornak korábban kifejtette, az év nem indult jól a kukorica és a napraforgó számára. Mint mondta,

több helyről jelezték a gazdálkodók, hogy a kukorica, valamint a napraforgó esetében nagyon sok helyen vontatott, nem egyöntetű kelés van. Ez nagyon rossz hír, ami a későbbiekben problémákat okoz. Az a jó helyzet, ha a napraforgó és a kukorica együtt kel, mert akkor nincs versengés a növények között, hanem egymást segítik a növekedésben. Jelenleg a később kelő növényt a mellette levő elnyomja, nem fejlődik rendesen.

Ennek oka az eltérő vízkészlet a talajban, az, hogy nem az optimális körülmények közé kerültek a magok. Az egyik helyen jó talaj fogadta a magot, a másik helyen pedig szárazabb, ezért látható, hogy a probléma foltokban jelentkezik.

Az elmúlt időszakban, bár voltak komolyabb esőzések, a csapadék eloszlása meglehetősen egyenlőtlen volt. Az ország nyugati területein rendszeresen esett, a keleti végeket azonban ritkán érte el a csapadék. Ráadásul az enyhe, már-már tavasziasan meleg tél után egy rendkívül változékony időjárású, olykor kifejezetten hideg tavaszban lehetett része Magyarországnak. De hogyan látják a termelők a helyzetüket? Mire számítanak a kukoricát illetően? Az Agrárszektor ennek járt utána.

Az Enyingi Agrár Zrt. 2024-ben 2500 hektáron vetett kukoricát, mondta el Rózsa Ádám, a vállalat növénytermesztési főágazatvezetője. A szakember beszélt arról is, hogy a kedvező időjárás miatt előbb el tudták kezdeni a vetési munkálatokat, és emiatt sikerült időben be is fejezni őket. Bár tavasszal nagyon kevés csapadék volt, májusban megérkeztek az esők és most nagyon jó képet mutatnak az állományok - árulta el a Fejér megyei vállalkozás növénytermesztési főágazatvezetője. A növényvédelem kapcsán a szakember úgy fogalmazott, hogy a gyomirtások most is folyamatban vannak, de általában elmondható, hogy nem kiemelkedően gyomosak a táblák. Rózsa Ádám hozzátette, hogy a következő időszak fő kérdése a csapadék mennyisége lesz, mint mondta, 100 mm-es elmaradás van az elmúlt évek átlagához képest, mostanáig 140 mm hullott, de az is nagyon heterogén eloszlást mutat.

A Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt.-nél 250 hektáron foglalkoznak idén kukoricával, egészen pontosan takarmánykukoricával - tudtuk meg Boda Istvántól, a vállalat termelési igazgatóhelyettesétől, aki azt is elmondta, hogy nem a korai szegmensben, hanem április közepén, végén vetettek. A szakember szerint a vetéssel nem volt gond, de a mostani kultivátorozást és műtrágyázást erősen akadályozták az elmúlt időszak esőzései, mint mondta, immáron kétszer is meg kellett állniuk a munkálatokkal a csapadék miatt. Az állományok ugyanakkor nagyo szép képet mutatnak a Hajdú-Bihar vármegyei vállalkozásnál, a gyomirtásokat pedig az ütemnek megfelelően, a gyomok felbukkanásának függvényében végzik - tette hozzá Boda István.

A Békés vármegyei Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet 2024-ben 350 hektáron vetett kukoricát. A vállalkozás növénytermesztési ágazatvezetője, Benkó György az Agrárszektornak elmondta, hogy a vetési munkálatokat időben be tudták fejezni, és az időjárás sem zavart be náluk. Az állományok egyelőre még rendben vannak, de folyamatosan és megfelelő ütemben kellene nekik a csapadék ahhoz, hogy a továbbiakban is minden rendben legyen - mondta a szakember, aki szerint ugyan nem érezhető még, de alul hiány van a talajban nedvesség szempontjából. Benkó György beszélt arról is, hogy a növényvédelem kapcsán sem történt semmi kiemelkedő esemény, gyomirtások voltak már az állományokban, más beavatkozásokra viszont még nem volt szükség.

A Baranya megyei Papp és Papp Kft. 180 hektáron vetett kukoricát idén - tudtuk meg a vállalat ügyvezetőjétől. Baranyi Attila az Agrárszektornak elmondta, hogy a vetéssel minden rendben volt, az időjárás nem akadályozta a munkálatokat. A szakember elárulta, hogy idén későn kezdték a vetést, április utolsó hetében láttak csak neki a munkálatoknak. Az állományok mostanra 6-8 leveles állapotban vannak, ami a kései vetésnek megfelelő szintet jelez. Baranyi Attila beszélt arról is, hogy a nitrogén-utánpótlás most fejeződik be a földeken, ami pedig a növényvédelmet illeti, gyomirtás már volt, némelyik tábla pedig már kalapkezelést is kapott, de többségében felületkezeléssel éltek ezzel.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)