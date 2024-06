Mélyponton a magyar tejipar: hogy lehet kijönni ebből a gödörből?

Súlyos veszteségekkel zárta a 2023-as évet az Alföldi Tej Kft., a cég adózott eredménye mínusz 1,4 milliárd forintról mínusz 3,2 milliárdra esett egy év alatt - írja az Agrárszektor. Nagyon nem ment jól a tavalyi év a Sole-Mizo Zrt.-nek sem, a vállalatnál 2,7 milliárd forintról 136 millió forintra zuhant az adózott eredmény, igaz, itt legalább pozitív a végső szám. A két vállalat a fő tevékenységén is jóval kevesebb eredményt ért el, a fizetendő kamatok azonban jócskán megemelkedtek mindkét esetben. A Naszátej Zrt. sem örülhet a tavalyi év eredményeinek, ugyanakkor, ha nem is kiugróan, de jobb évet tudhat maga mögött a 2022-esnél a Friesland Campina Zrt. és az Óvártej Zrt. is.

Az elmúlt évek nehezek voltak a magyar tejágazat számára, egyik válságból a másikba esett át a szektor, amelyek mostanra felemésztették a tejfeldolgozók tartalékait, nehéz forrásokat mozgósítani - hangsúlyozta a napokban Koller Attila, a Tej Terméktanács társelnöke. A szakember beszélt arról is, hogy az egyébként rendkívül energiaigényes ágazatot az energiaárak növekedése mellett a csomagolás és a fuvarozás költségei is emelkedtek, ahogy a nyerstej ára és a bérköltségek is.

Az ágazat költségei egy év alatt megduplázódtak, és amikor ezt be kellett építeni a termékek árába, az egy drámai mértékű fogyasztáscsökkenéssel járt. Még most is 40-50%-kal magasabban vannak az árak, mint a koronavírus-járvány előtt

- mutatott rá Koller Attila.

Szerencsés lenne, hogy ha egyes átmenetinek szánt kereskedelempolitikai eszközök kivezetésre kerülnének. Kevésbé segíti az tejipar munkáját például a nettó beszerzési ár alatti értékesítés lehetősége, de közvetve visszaveti a hazai sajtfeldolgozást az is, hogy a fogyasztói árakat közzé tevő internetes felületen előkelő helyen szerepelnek - a gyakran dömpingáras - import félkemény sajttömbök. Annak is meg kell találni az okát, hogy a hazai előállítású dobozos UHT tejek helyett miért kerülnek vissza a polcokra egyre nagyobb számban import dobozos tejek. Szükség lenne arra is, hogy a növényi alapú termékek reklámozása kapcsán az illetékes hatóságok fel tudjanak lépni

- közöltre korábban lapunkkal Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója.

Hogy állnak a nagy tejtermelő cégek? Kinek ment a legjobban? Hogyan változtak a fogyasztási szokások? Erről többet az Agrárszektor teljes cikkében olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images

