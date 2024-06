Sokkoló, ami a magyar vágóhídon zajlik: durva mínuszok a legfontosabb sorokon

A nehézségek jól tükröződnek a két legnagyobb hazai vágóhíd, az MCS Vágóhíd Zrt. és a Hungary-Meat Kft. számain is. A sertéstartók 2023-ban örülhettek az alacsonyabb takarmányár és az elfogadható élőállat-ár különbségéből fakadó előnynek, a készítménygyártók közül pedig többen a pénzügyi műveletekkel próbálták ellensúlyozni a többnyire romló üzemi eredményt. A két szegmens között egyfajta satuba szorultak a vágóhidak, amelyek a magas sertésár mellett sem tudták érdemben emelni az átadási áraikat. A végeredmény milliárdos mínuszokban jelentkezett a napokban közzétett beszámolók szerint - írta az Agrárszektor.

Dacára annak, hogy a sertéstartás sok év, vagy inkább évtized nehézségei után 2023-ban meglepően jól összeszedte magát, a termékpálya további szegmensei már nem részesültek ebből a sikerből. A készítménygyártók eredményeit elemző cikkünkben már megírtuk, hogy az üzemi eredmény a legtöbb helyen sokat romlott, a jobban teljesítő szereplőket pedig igazán nem is a húsipari tevékenységük, hanem inkább a pénzügyi műveleteik tartották a felszínen, a szerencsésebbek pedig ennek segítségével még érdemben nőni is tudtak - írta cikkében az Agrárszektor.

Fontos megjegyezni, hogy a húsfeldolgozás terén sem sikerült mindenkinek ezzel megmenteni a 2023-as évet. A Pápai Hús például durva mínuszt, a Gyulahús pedig nagyon kis pluszt mutatott a beszámolókban.

Van azonban a termékpályán egy köztes szegmens is: a két tűz közé szorult vágóhidak.

A vágás-darabolás nehézségei minden bizonnyal abból adódnak, hogy a vágóhidak drágán vették tavaly az élősertést, magas energia- és bérköltségek mellett dolgoztak vele, és a commodity-nek számító félsertést, illetve a még mindig alacsony feldolgozottságú húst nem tudták annyival drágábban adni, ami meghaladta, vagy akár csak fedezte volna a költségnövekedést. A meglóduló infláció elvben nagy áremelésekre adhatott volna alapot, de a lakossági fogyasztás bezuhanása, a kereskedelem még erőteljesebb ellenállása és a készítménygyártók külön gondjai miatt ez szinte lehetetlennek bizonyult.

Mindez jól tükröződik a számokban is, amelyek jelzik: még a korszerű, nagy volumenben dolgozó, és technológiájukat, szervezettségüket tekintve is hatékony szereplők is komoly mínuszokkal zárták a tavalyi évet.

