2 raklapnyi hely hátul, 1 tonnát vontat: ez az egyterű Ford! (x)

Itt az új Ford Transit Courier, és nagyobb mint valaha!

Alapvetően a kishaszongépjárművek családjába tartozik, de kívülről jól titkolja, mennyire keményen terhelhető. Az új Ford Transit Courier forradalmian ötvözi a zárt egyterű áruszállítók képességét, a személyautók vezetési élményével és biztonságával. Nem kell kompromisszumot kötnie: egyszerre praktikus és kényelmes.

A legkisebb Ford egyterű áruszállító nagyobb, mint valaha: a 2.9 m3 kapacitású raktértérfogat 25%-kal nagyobb, mint az előző generáció esetében. Rakterében most először 2 db szabványos raklap fér el egymás mögött, akár 850 kg hasznos terhelhetőséggel.

Benzines és megszokott dízel kivitelben egyaránt elérhető, előbbi automata váltóval is kapható, míg akár 1 és 1.1 tonnát is vontat, így mezőgazdasági és áruszállítási munkákra is alkalmas.

Belsőre sem fukarkodott a gyártó, többféle csomagban elérhető, de alapfelszereltségként érkezik: a beépített a teljesen digitális műszerfali óracsoport, 8 colos multimédia kijelző, SYNC 4 „infotainment” rendszer vezeték nélküli telefontükrözéssel, valamint vezetéstámogató rendszerek egész sora. Ezek az intellligens sebességhatároló tempomat, sávtartó, táblafelismerő rendszer, hátsó parkolóradar, automata fényszorokapcsolás, és “Ford Co-Pilot 360 Assist” ütközésmegelező rendszer.

A sofőrök biztonsága kiemelt szempont, a Ford Transit Courier platina minősítést kapott Euro NCAP tesztjén, ami lényegében a haszongépjárműnek adható legmagasabb biztonsági értékelés nemzetközileg.

Az új modell már kapható a hazai kínálatban is, listaáron 7.8m forint, míg további, jelentős (akár 1m Ft) árkedvezmények is elérhetőek a Ford márkakereskedések akciói során. Egy személyes találkozást megér az autó, ideális partner, aki garantáltan kész a munkára, még az idei szezon előtt!

(x)