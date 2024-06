Kerékpárt adhatnak ezek a cégek a dolgozóknak és családjuknak: mutatjuk, miért és hogyan

2022 januárjától a munkáltatók adómentesen biztosíthatnak kerékpárokat dolgozóiknak és családtagjaiknak magánhasználatra, amelyek továbbra is a cég tulajdonában maradnak. A cafeteria rendszeren belül bérelhető kerékpárok népszerűsége változó a vállalatok körében, míg a vásárlási lehetőség csak piaci áron érhető el. Szakértők és vállalkozások osztották meg tapasztalataikat: egyes cégeknél jól működik a program, míg másutt kevésbé terjedt el. A Siemens Zrt. és a HelloVelo is pozitív visszajelzésekről számolt be, kiemelve a fenntarthatóságot és az egészséges életmód támogatását, amelyeket ezek az adómentes juttatások nyújtanak.

Fata László, a Cafeteria TREND Kft. ügyvezetője szerint a hagyományos és elektromos kerékpárok juttatási elemként való elterjedése vidéken inkább csak foltokban tapasztalható. Vannak jól sikerült projektek egyes vállalatoknál, míg sok helyen fel sem merül ez az elem a juttatási palettán. Vannak olyan helyzetek, melyekben a közös használatú elektromos kerékpár flotta lehet értékes megoldás, máshol a cafetéria keretből egyéni használatra biztosít a munkáltató járműveket. Speciális esetben előfordulhat a kettő kombinációja is, ami nagyban segítheti például az elektromos kerékpárok népszerűsítését, hiszen a közösségi flottából kipróbálható, hogy milyen mértékű lesz az egyéni felhasználás. A siker kulcsa, hogy a kerékpárokat célszerű az egyedi igényekhez igazítani. A különböző méretű, női-férfi, utcai-hegyi kerékpárok különböző munkavállalói igényekre adnak válaszokat. A hagyományos és elektromos kerékpárok használatba adása adómentes juttatás a munkáltatói oldalról. Ráadásul ezzel a munkáltató támogathatja a munkavállalói egészségesebb életmódját is. A kerékpárhasználattal kapcsolatos jogszabályi hátteret és az adminisztrációs kötelezettségeket Kardos György, a Bonuszz-Cafeteria Kft. ügyvezető igazgatója is részletezte. Kardos György elmondta, hogy az adminisztrációs feladatokat teljes egészében cégük látja el. A kerékpár használattal kapcsolatos jogszabályok a bérlést támogatják, a tulajdonszerzés nagyon korlátozott lehetősége mellett. A munkavállalók többsége szeretné, ha a használt kerékpárt később megvásárolhatná. A munkáltatónak problémát okoz a kerékpár beszerzése, hiszen ez jelentős pénzeszközt köt le. Alternatív megoldásként a vállalatok kerékpárt tudnak bérelni, és a bérleti díjat adómentesen tovább háríthatják munkavállalóikra, de a bérbeadók magas díjat számítanak fel. Amennyiben a dolgozók a használatot követően tulajdont is szereznének a kerékpár fölött, hajlandóak lennének akár magasabb bérleti díjat is elfogadni. Magyarországon az előzőekben megosztottak miatt nem terjedt el, hogy a vállalatok tömegesen kerékpárokat biztosítsanak használatra a munkavállalóiknak. Már csak a környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontok miatt is érdemes lenne a kerékpár adómentes használatának jogszabályi hátterét újragondolni. Létezik konstrukció a tulajdonszerzésre, bár nagyon korlátozott, kevésbé komfortos megoldással. Egy jelentős flottakezelőnek már van kialakult módszere, és ha a nagyobb szolgáltatók is csatlakoznának a kezdeményezéshez – itt most nem említ konkrét neveket –, például azok a nagy kereskedelmi vállalatok, amelyek kerékpárokat értékesítenek és országos szervízhálózattal rendelkeznek, akkor a népszerűsége jelentősen növekedhetne. Jelenleg egy nagy kereskedelmi vállalattal tárgyalnak a kerékpár használat elterjedésének további népszerűsítésében és biztos abban, hogy közös erővel ki tudnak dolgozni egy mindenki számra előnyös, a jogszabályoknak is megfelelő megoldást. A céges tapasztalatok szerint a kerékpárbérlési programok több előnyt is kínálnak Sápi Judit, a Siemens Zrt. HR vezetője megosztotta velünk, hogy vállalatuknál pár hónapja nyitották meg annak lehetőségét, hogy kerékpárt tudnak bérelni a cafeteria keret terhére, 1 éves időtartamra. A Siemens Zrt. HR-vezetője kifejtette, a kerékpárokat nem csak munkába járásra lehet használni. A bérleti időtartam (12 hónap) elteltével a szolgáltató partner felveszi a kapcsolatot a munkavállalóval, aki igény szerint jogosult lesz megvásárolni az általa bérelt kerékpárt plusz 1 havi nettó díjért, amit a szolgáltató közvetlenül a munkavállalónak számláz ki. Több gyártó termékéből lehet választani, és elektromos kétkerekű is elérhető a kínálatból. A kerékpárbérlési programot a fenntarthatósági rendszerük keretében indították el, melynek további előnye, hogy színesíti a cafeteriaelemeket, amelyeket rendszeresen felülvizsgálnak, hogy megfeleljenek a változó munkavállalói igényeknek. Hellovelonál abban hisznek, hogy társadalmi, vállalati és egyéni szinten is menő tenni a fenntartható jövőért. Elektromos kerékpárflotta szolgáltatásukat választva a vállalatok a jövőbe fektetnek: nemcsak aktívan tesznek a környezetvédelemért, ezáltal hozzájárulnak egy tisztább és élhetőbb környezet kialakításához, de munkavállalóiknak is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a mindennapos sportolás - időjárástól és fizikai állapottól függetlenül – az életük szerves részévé váljék. 