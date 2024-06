Súlyos milliókat érő titokra derült fény: így jutnak olcsón új autóhoz az élelmes magyarok

Akár több milliós kedvezménnyel is meg lehet vásárolni az autókereskedések tesztautóit, illetve azokat a kocsikat is, amelyek a szalonokban állnak bemutatójárműként. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint ezek piaci megjelenésének intenzitása importőr- és márkafüggő. Halász Bertalan, a JóAutóük.hu vezérigazgatója szerint jelenleg az a trend, hogy a kereskedések minél hamarabb értékesítsék a tesztautókat, mivel most az új autókra is jelentős árkedvezmények vannak. Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője pedig arról beszélt, jellemzően 6000 km futásteljesítmény és maximum 1-2 éves kor alatt már meghirdetik eladásra ezeket az autókat.

Jelenleg körülbelül 1000 db, 100 km futásteljesítmény feletti új autó található a Használtautó.hu-n, amelyek már tesztautónak minősülnek - közölte kérdésünkre Horváth András, a vállalat autópiaci szakértője. Hozzátette: nincs pontos adat, hogy mikor kerülnek eladásra a tesztautók, ezeket a kereskedők maguk döntik el. Van kereskedés, ahol 6 hónapon belül meg kell hirdetni a tesztautót, viszont van, ahol ez egyáltalán nincs limitálva.

Viszont általánosságban elmondható, hogy 6000 km futásteljesítmény és maximum 1-2 éves kor alatt már meghirdetik eladásra ezeket az autókat

- fejtette ki Horváth András. Elárulta, a kedvezmény, ahogy a meghirdetési elvárás is, márka- és kereskedésfüggő.

Egy tesztpéldány egy általunk megkérdezett budapesti szalonnál általában 2-3%-kal olcsóbb, mint egy listaáras modell, viszont vannak márkakereskedések, ahol a kedvezmények jelentősebbek, akár 5% felettiek

- hívta fel a figyelmet.

Jelenleg összesen mintegy 250 db ilyen személy- és kishaszongépjármű található a JóAutók.hu portálon - számolt be kérdésünkre Halász Bertalan, a cég vezérigazgatója. Mint kifejtette, ezek piaci megjelenésének intenzitása importőr- és márkafüggő.

Jelentősen befolyásolhatja például egy modellfrissítés is az adott márkánál. De függ a piac általános állapotától is. Amikor például ellátási láncból adódó készlethiány volt, akkor a kereskedőknek nem volt érdekük, hogy sűrűn cserélődjön az adott tesztautó. Jelenleg azonban inkább az a trend, hogy minél hamarabb értékesítsék a tesztautókat, mivel most az új autókra is jelentős árkedvezmények vannak

- magyarázta a szakember, aki kifejtete, az importőrök általában részletesen előírják, hogy a tesztautókat milyen feltétekkel kell cserélni – ez a márkától és modelltől is függ. Szerinte jelenleg nem jó sokáig tartani a tesztautót a viszonylag gyors értékvesztés miatt.

A cserélődés a fentieken túl függ attól is, hogy a márkakereskedésnek saját tőkéje áll-e az autóban vagy a tesztautó készletfinanszírozott. Amennyiben készletfinanszírozott, úgy az az érdeke a kereskedőnek, hogy minél hamarabb értékesíteni tudja a tesztautót. Saját finanszírozás mellett pedig már olyan könyveléstechnikai és adózási szempontok is felmerülnek, mint például a különbözet szerinti adózás vagy ÁFA-kör kérdése. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy új autóként (fél éves korig és 6.000km-ig számít újnak az autó) vagy esetleg már használt cikként kerül értékesítésre

- mondta Halász Bertalan. Tapasztalataik szerint a kedvezmények mértéke elsősorban attól függ, hogy az importőr nyújt-e kedvezményeket az új autókra is. Ha igen, akkor a tesztautó árát ezen árszint alatt kell tartani.

A tesztautók hasznot úgy teremtenek a márkakereskedésnek, hogy a tesztautó által lerendelt új autókon profit generálódik. Azonban magukon a tesztautókon nincsen, vagy csak nagyon kicsi az árrés

- tette hozzá. Megjegyezte, az, hogy az autós listing oldalakon a használt autós kínálat mellett megjelennek a szalonautós és újautós (raktárkészletes) hirdetések is, egy értékes lehetőség az autócserét fontolgatók számára. Egy autócsere ugyanis a legtöbbször egy többlépcsős művelet: a vásárlással párhuzamosan a tulajdonos el is ad egy autót. Ebben a folyamatban az autós tájékozódik a hirdetési oldalakon, hogy mennyiért lehet az autóját meghirdetni, ha pedig az autószalon beszámítást kínál fel neki, akkor mekkora a számára elfogadható érték. Egyúttal azonban így lehetősége nyílik arra is, hogy ugyanezen az oldalon találkozzon a neki megfelelő újautós vagy újszerű autós ajánlatokkal is, és ennek során esetleg itt találja meg a következő járművét is.

Emellett az is a tapasztalatunk, hogy sokan azért jönnek a Jóautók.hu-ra akár új, bemutató autót nézni, mert ilyen hirdetésekre a kereskedések már akciós, kedvezményes árakat írnak, nem a listaárakból kell alkudozni. E felületen verseny van és azonnal láthatja a vevő, hogy milyen kedvezményes áron vihető el egy-egy új-vagy teszt/szalonautó

- mondta a vezérigazgató.

Ezért lehet jól járni

Tesztautót, bemutatóautót vásárolni számos előnnyel járhat egy új autó megrendelésével szemben, hiszen, mint a szakértők is elmondták, bár gyakorlatilag nem számítanak újnak, mégis kiváló állapotban vannak. Ráadásul egy új autó értéke jelentősen csökken az első néhány évben, ám mivel a tesztautó vagy bemutatóautó már átesett valamekkora kezdeti értékcsökkenésen, valamivel kisebb veszteséggel kell számolni a jövőben.

Emellett fontos megjegyezni, hogy a tesztautók általában kiváló állapotban vannak, a kereskedők gondosan karbantartják őket, hogy a potenciális vásárlók számára mindig a legjobb arcukat mutassák. Rendszeresen szervizelik és ellenőrzik ezeket a járműveket, így biztos lehetsz benne, hogy megbízható és jól karbantartott autót kapsz. Az autókereskedők részletes információval szolgálhatnak a jármű előéletéről, karbantartási történetéről, hiszen garantáltan márkaszervízben történtek a javítások. A bemutatóautók pedig jobbára a szalonokban állnak kiállítva, esetleg különféle promóeseményekre is elviszik őket.

Az új autók megrendelésekor gyakran többhónapos várakozási idővel kell számolni, míg a tesztautók és bemutatóautók azonnal elérhetők. Ez különösen előnyös lehet, ha sürgősen szükség van az új kocsira. És ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a bemutatóautók gyakran magasabb felszereltségi szinttel rendelkeznek, mivel az autókereskedők igyekeznek a legjobb és legteljesebb képet nyújtani az adott modellről.

Ezáltal olyan extrákat is megkaphatunk, amelyek egy új autó vásárlásakor esetleg nem férnének bele a költségvetésbe.

Valamint a tesztautók és bemutatóautók még mindig a gyártói garancia hatálya alá tartoznak, vagy akár meghosszabbított garanciát is kaphatnak.

Azért lehetnek hátulütők is

Mint láthatjuk, tesztautó vagy bemutatóautó vásárlása számos előnnyel járhat, de fontos tisztában lenni az esetleges buktatókkal is. Bár a tesztautók általában jól karbantartottak, amellett nem szabad elmenni, hogy azokat sok különböző ember vezette, akik nem mindig kímélték a járművet. Ez fokozott kopáshoz és esetleges rejtett problémákhoz vezethet. Mivel ezeket az autók bemutatókra és próbautakra használtak, előfordulhatnak rajtuk kisebb karcok, horpadások vagy egyéb esztétikai hibák - esetleg a beltérben is kisebb karcok, sérülések. Ezek általában nem befolyásolják az autó működését, esztétikai szempontból zavaróak lehetnek.

Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a bemutatóautók és tesztautók általában előre meghatározott konfigurációval rendelkeznek, ami korlátozhatja a választási lehetőségeit szín, felszereltség és egyéb specifikációk terén. Ha egyedi igényeid vannak, előfordulhat, hogy kompromisszumokat kell kötni.

Ilyen ajánlatok vannak most

Gyorsan körbenéztünk a legnagyobb autóhirdetési portálon, hogy most milyen ajánlatok vannak a piacon: találtunk egy Ford Focust például, amely mindösszesen 7 kilométert futott, ám 13 860 000 forint helyett 9 999 000 forintért kínálja eladásra a kereskedés. Ez majdnem 28 százalékos kedvezményt jelent.

De találtunk olyan Fiat 500-ast is, amelyet 8 285 000 forintról áraztak le 6 260 000 forintra, azaz 24 százalékkal vitték le az árát. Egyébként több, hasonlóan leakciózott Fiat 500-ast is ki lehet fogni. De akad olyan Peugeot 3008-as tesztautó is, amelyet 14 380 000 helyett 10 990 000 forintért lehet megvásárolni, és mindösszesen 5800 km-t futott.

De kínálnak már eladásra tesztautókat az előző szériás Suzuki Vitarából is, az egyik hirdetésben például egy 3600 km-t futott példányt kínál egy kereskedés 9 290 000 forintos egykori listaár helyett 7 399 000 forintért - ez 20 százalékos árcsökkentés.

És persze, minél drágább az autó, milliókban számolva annál magasabb kedvezményt lehet megcsípni. Például találtunk egy Mercedes EQS SUV-t, amelynek az eredeti árából több mint 22 millió forintot engedtek, azaz a 67 190 000 forintos eredeti ár harmadát.

Címlapkép: Getty Images