A magyar gazdák arcára fagyhat a mosoly: rekord korán indult az aratás, de ez csak a kezdet

Szokatlanul korán indult az idei aratás, de hamar le is kellett állítani a munkagépeket. Az intenzív esőzés sok gondot okoz a gazdáknak és minőségi problémákat a gabonákban. Az árpa betakarítása a felénél tart, és vannak térségek, ahol már az őszi búzát is vágják a kombájnok - számolt be róla a Kisalföld.

Péter-Pál napja jellemzően az aratás kezdete, idén azonban az időjárás nem foglalkozott a hagyományokkal, hamarabb értek a vetések, így a betakarítás is jóval korábban elkezdődött a megszokottnál - írta a Kisalföld. Már június elején elindultak a földeken a kombájnok. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, Feldman Zsolt egy korábbi nyilatkozatában utalt is rá, hogy június 6-án, 7-én kezdték a munkát a gazdák, amiről nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi időpont, mert ilyen korán a mi emlékezetünk szerint még nem indult meg a nyári aratási munka Magyarországon. Az elmúlt esős napok viszont késleltetik a betakarítást és a minőség szempontjából sem kedvező a sok csapadék. A részletes térségi adatokról Németh Gergely, az Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke számolt be a Kisalföldnek. Vármegyénkben az őszi árpával indult az aratás, a beszámolók alapján az összterület ötven százalékával már végeztek a gazdatársak. A vetésterület 16628 hektár. Öt-öt és fél tonna a hektáronkénti termésátlag eddig. A minőség sajnos a várttól elmaradt, nincs fajsúlya a terménynek. A repcével kapcsolatban a termelők katasztrofális helyzetről beszélnek. A sok csapadék miatt a növényvédelem nem volt hatásos, a gyomosodás okoz gondot, ami a mennyiség rovására megy. Átlagban két tonnával számolunk idén, ami nagyon kevés. Megtérülésről is három-három és fél tonnánál lehet szó. A gazdák ráérezhettek a körülményekre, mert a tavalyi 22000 hektár helyett idén már csak 12136 hektárnyi repcét vetettek - közölte Németh Gergely. Az őszi búza betakarítása is megkezdődött, elsőként Győr környékén, de már a Rábaközben is. A 44197 hektárnyi vármegyei területnek húsz százalékán már jártak a kombájnok. 4-4,5 tonna körüli a termésátlag, ami nem jó. A cikkből az is kiderül, hogy a mennyiség mellett a minőséggel is akadnak gondot, elsősorban a sok eső miatt. Megjelentek sajnos a gombabetegségek, így nagy valószínűséggel jórészt takarmányminőséget regisztrálhatunk. A később érő búzáknál persze javulhat a helyzet. Címlapkép: Getty Images