Itt a csúf igazság: ennyibe kerül manapság ma Magyarországon gabonát termelni

Magyarországon még mindig a szántóföldi növénytermesztés örvend a legnagyobb népszerűségnek, pedig néha lehet, érdemes lenne tovább is látni ennél.

Csepregi Attila, a Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport ügyvezetője az Agrárszektornak elmondta, hogy az őszi árpa önköltsége a legkisebb, kb. 350 ezer forint, a búzánál egy kicsit magasabb a tápanyag-utánpótlás költsége, illetve a növényvédelem költsége is, így ez nagyjából 470 ezer forint. Ez a tavalyihoz képest csökkenést jelent, de az elmúlt öt évhez képest növekedést, hiszen öt évvel ezelőtt 250-280 ezer forint körül volt ára.

A kukoricánál 19-re lapot húzás, hogy mennyi műtrágyát adunk. Ha tavasszal, vetés előtt kiadjuk, és beüt egy aszály, az annyira betöményíti a talajt, hogy az stresszt jelent a kukoricának, és kevesebb lehet a termés. Nemcsak kidobott pénz a műtrágya ára, de még termésdepressziót is okozhat ahhoz képest, ahol nem szórtunk

- mondta a lapnak.

Hozzátette, nem tudni előre, mennyi a szárítási díj, ami nagyon durván eltolhatja az árakat. Összesen pedig 500-550 ezer forint körül van a kukorica költsége. Csepregi Attila úgy véli, hogy a többi gazdasághoz képest ezek talán nem magas összegek.

Tényleg megéri ma cukorrépát termeszteni?

A cukorrépa a növénytermesztés nehézipara minden szempontból, nagyjából 1,1 milliós költséggel kell számolni esetében. Ez magasabb szintű tudást is igényel, mint egy kommersz gabona termelése.

A cukorrépa egy brutálisan rossz elővetemény, két év költségét és eredményét kell nézni, mert annyira kihat a következő évre is. Rengeteg vizet, tápanyagot használ el, annyira szétszedi a talajszerkezetet, hogy a következő növény iszonyatos nagy hátránnyal indul, és ezt valahol be kell árazni. Éppen ezért én az említett 1,1 millióhoz még 200-250 forintot pluszban szoktam számolni. Akkor kapunk valós eredményt, ha azt is megnézzük, hogy mennyi kárt okoz a következő növénynek

- tette hozzá.

