Lázár János bekeményítene: az önkormányzatok elszórják a pénzt, el kell venni tőlük a helyi adókat

A vidéki önkormányzatok elszórják a pénzt, állította Lázár János a minap, ezért javasolni fogja a kormánynak a helyi iparűzési adó megreformálását – írta a 24.hu. Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke úgy tartja, komoly a veszély, hogy elveszik az önkormányzatoktól a helyi adókat. A TÖOSZ elnöke, Schmidt Jenő szerint egy ilyen lépés az önkormányzatiság végét jelentené, Gémesi György gödöllői polgármester pedig úgy véli, már annak is a lakosok látnák a kárát, ha a helyi iparűzési adót csupán megkurtítanák.

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint véget kell vetni annak a káros gyakorlatnak, hogy egyes településvezetők városuk fejlesztése helyett mulatságokra, szavazatszerzésre tapsolják el a helyi vállalkozók által befizetett adót, majd sorban állnak a kormánynál, mert elfogyott a pénz.

A mostani bejelentés arról szólhat, hogy mennyit lehetne még elvenni az önkormányzatoktól. (…) Az látszik, hogy üres az államkassza, valahonnan pénzt kell szerezni bele, és persze, akár az önkormányzatoktól is el lehet szedni még bevételt, csak akkor annak a helyiek ihatják meg a levét

– közölte a 24.hu-nak a Lázár által belengetett tervet Gödöllő polgármestere, Gémesi György, aki hozzátette: hatalmas összegről van szó, hiszen évente mintegy ezermilliárd forint folyik be iparűzési adóból, és ennek 90 százalékát működésre fordítják. Mivel kifejezetten önkormányzati adóról van szó, azt az állam nem szedheti be, legfeljebb eltörölheti – szögezte le. Az államháztartás állapota alapján a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) fideszes elnöke, Schmidt Jenő is azt mondta a lapnak: elképzelhető, hogy a teljes iparűzési adót elvonják, és központilag osztják szét.

Már most látszik, hogy nem tudnak mindent centralizáltan működtetni. Tessék megnézni az oktatást, az sem működik

–közölte, majd hozzátette, hogy egy ilyen lépés az önkormányzatiság végét jelentené.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke, Ruszin Zsolt szerint valós veszély a hipa beszántása, ugyanakkor úgy véli, nagyon is logikus döntés lenne a helyi adók kivégzése. Ő több olyan jelet is lát, melyek a helyi adók megszüntetésére utalnak. Ruszin arra számít, hogy a kormány a költségvetési hiány lefaragásához adót emel majd a központi adóztatás szintjén, ezzel párhuzamosan eltörölheti a helyi adókat, ezáltal még jobban a függővé téve az önkormányzatokat. A MKOE szerint egyébként meg kellene szüntetni a hungarikumnak számító helyi adókat, de átgondoltan, több éves előkészítést és szakmai egyeztetést követően.

