Rengeteg vidéki földet ad el az állam: az épülő kínai BYD-autógyár környéke is új gazdára vár

Közel 20 ezer hektár földrészletet kínál megvételre az állam a július 1. és július 12. közötti földárveréseken, ezek között van két szegedi is. Szántók, rétek és legelők mellett vegyes művelési ágú földrészletekre lehet licitálni, vette észre a G7.hu cikke alapján a Szegeder.

A hirdetmények alapján 10 hektárt meghaladó földrészleteket adna el az állam, a területek elhelyezkedése és mérete változatos. Sok olyan földet is árvereznek, amelyekre élő haszonbérleti szerződés vonatkozik, ezeket csak a lejártuk után vehetik használatba az új tulajdonosok. Olyanok is vannak, amelyeken az állam nem kizárólagos tulajdonos.

Ahogy a Szedgeder írta, júluis 9-én Csongrád-Csanádban is számos földterületet árvereznek el, ezek helyszínei Nagytőke, Derekegyház, Nagymágocs, Kübekháza, Ópusztaszer és Pusztaszer mellett Szeged is, utóbbi megyei jogú városban két területet is meghirdettek licitre, ezek teljes mértékben állami tulajdonban vannak.

Az egyik földterület Kiskundorozsma házai és a Cegléd–Szeged vasútvonal között, az épülő kínai BYD-autógyár magasságában található, ám attól némileg távolabb. A mintegy 17 hektáros terület licitje kicsivel 76 millió forint felettről indul.

A másik földterület közvetlenül a szerb határ mellett fekszik, az egykori Temesvár–Szeged vasút nyomvonla mellett. Az itteni 11,2 hektáros terület hivatalosan Szeged-Szőreghez tartozik, kikiáltási ára pedig 39,1 millió forint.

A G7 azt írja, az Agrárminisztérium kommunikációja szerint a mostani földárveréssel a kis- és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását kívánja támogatni, a meghirdetett területekre ugyanakkor bárki tehet ajánlatot. Ezen célok azonban a korábbi állami földeladások során sem feltétlenül valósultak meg. A 2015–16-os földárverésekről szóló, Ángyán József korábbi vidékfejlesztési államtitkár által összeállított jelentések szerint például sok esetben jó politikai kapcsolatokkal rendelkező, mezőgazdasággal korábban nem foglalkozó vállalkozók szerezték meg a földeket a helyi földművesek elől.

A magyar állam a rendszerváltás óta több százezer hektár földet árverezett el a tulajdonában álló területekből, 2015–16-ban például 248 ezer hektárt hirdetett meg, amelyből akkor 182 ezret sikerült értékesíteni

írja a lap.

Címlapkép: Getty Images