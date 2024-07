Nincs megállás: újabb nagyvárosban húzza le a rolót a Spar

Július közepén végleg becsukja a kapuit az itthon második legnagyobb kiskereskedelmi lánc hosszú éve óta működő üzlete Szolnokon.

A boltbezárás nyomán az a hír terjed, hogy az orosz Mere érkezik a helyére. A 70 ezres lélekszámú település azért nem marad Spar nélkül – írja a Világgazdaság.

Legutóbb januárban Budapesten, a IV. kerületi Külső Szilágyi úton zárt be egy Spar-üzlet. A hírek szerint ott nyitotta volna meg első hazai üzletét a Mere orosz diszkontlánc, ezt azonban a kiskereskedő a minap cáfolta.

Most Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székhelyén zárja be egyik üzletét a Spar Magyarország. A szóban forgó üzlet a Pelikán Bevásárlóközpont (ez frekventált része Szolnoknak, a buszpályaudvar is itt üzemel) földszintjén működött hosszú évek óta.

Csakhogy pár napja a bejáratánál egy nagy méretű tábla fogadja a vásárlókat, amely szerint az áruház néhány napon belül, július 14-én vasárnap 14 órakor végleg bezár. A 70 ezres nagyváros azonban nem marad Spar nélkül. A lánc további két üzletet is fenntart Szolnokon, és a városban Interspar is van.

A Világgazdaság a boltbezárás kapcsán megkereste a Spar Magyarországot. Maczelka Márk kommunikációs vezető válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Spar Magyarországnál üzleti gyakorlat az áruházak éves szintű eredményességi felülvizsgálata. Ebből fakadóan több olyan évük is volt már, amikor költségracionalizációs okokból üzleteket zártak be.

Az idén ez a felülvizsgálat azt mutatta, hogy a Szolnok, Ady Endre utca 15. szám alatt működő Spar szupermarket sajnálatos módon a jövőben sem működtethető eredményesen, aminek következtében ez az üzletegységünk 2024. július 14-én lesz utoljára nyitva

– fogalmazott.

Címlapkép: Getty Images