Kiadták a dupla figyelmeztetést: jégeső és vihar szakítja ketté a pokoli kánikulát - itt a riasztás

Forróságból ma sem lesz hiány, de záporok, zivatarok frissíthetik a levegőt. Napközben 34-41 fokra számíthatunk. De lássuk azt is, mire számíthatunk hétvégén!

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. A gomolyfelhő-képződés erőteljessé válhat, és elszórtan - nagyobb számban az ország északi felén - alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyeket lokálisan intenzív csapadék és erős vagy viharos erejű széllökés kísérhet. A zivataroktól függetlenül legfeljebb megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 41 fok között várható, legmelegebb az Alföldön lesz. Késő estére is csak 25 és 33 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a Hungaromet.

A folytatásban

Szombaton - az Időkép előrejelzése szerint - egy gyenge hidegfront hatására nyugaton, északnyugaton 30-35 fok közé mérséklődik a forróság, máshol 36-41 fok várható. A napos idő mellett elszórtan alakulhatnak ki a délutáni, esti órákban záporok, zivatarok. A Dunántúlon egy-egy heves zivatar sem kizárt, amihez nagyobb méretű jég, szélvihar és felhőszakadás társulhat. Itt az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati-délnyugati szél lehet többfelé élénk, néhol erős.

Vasárnap nyugaton és északon egy hidegfront enyhíti kissé forróságot. Itt 30 és 34 közé esik vissza a hőmérséklet, míg máshol 35-39 fokos forróság várható. Helyenként, ekkor elsősorban már a Dunától keletre záporok, zivatarok előfordulhatnak. Nyugaton az északi, máshol a nyugati-északnyugati szél támadhat fel időnként.

A jövő hét első napjaiban ismét fokozódik a forróság, perzselő napsütés várható, kedden az abszolút melegrekord is megdőlhet, akár 42 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn csak néhol, kedden északon, északnyugaton elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, és ezen a napon a légmozgás is többfelé feltámadhat.

