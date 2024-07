Hatalmas feladat előtt az ágazat: sikerülhet népszerűvé tenni a halfogyasztást Magyarországon?

Az édesvízi akvakultúra környezeti és gazdasági fenntarthatósága, valamint az innovatív, fenntartható megoldások előmozdítása került középpontba az uniós tagállamok halászati igazgatóinak és attaséinak balatonfüredi informális ülésén.

A magyar elnökség az európai akvakultúra versenyképességének javítását választotta a július 8. és 10. között Balatonfüreden megtartott informális ülés témájának, azzal a céllal, hogy a tagállamokkal közösen integrált és holisztikus megközelítést dolgozzon ki mind a tengeri, mind az édesvízi akvakultúra-gazdaságok fejlesztésére.

Mind a plenáris ülésen, mind pedig a szekcióüléseken termékeny vitára került sor, ami jó alapot biztosít az európai akvakultúra globális szerepének növelésére irányuló elnökségi munka folytatásához.

Az Európai Unió tengeri halászatból származó fogásai már nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék a halászati termékek iránti növekvő igényt. Ezért elengedhetetlen az akvakultúra-ágazat versenyképességének növelése.

Magyarország céljai között szerepel azon szemléletváltás elérése is, amely a tengerihal-fogyasztás mellett az édesvízihal-fogyasztást is perspektívába helyezi. A felsorolt törekvések összhangban vannak a Bizottság Tengerügyi és Halászati Főigazgatósága által közelmúltban kiadott, 2030-ig szóló Akvakultúra Stratégiával, ami jelzi, hogy a Bizottság részéről is egyértelmű a szándék az ágazat szerepének erősítésére.

Címlapkép: Getty Images

