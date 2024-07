360 millió forintos fejlesztés a vidéki településen: mi történt Eleken?

Háromszázhatvan millió forintos fejlesztést valósított meg Elek a Magyar falu program (MFP) révén - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön a Békés vármegyei városban.

Kifejtette, a program 2019-es indulása óta 35 milliárd forintnál több forrás érkezett Békés vármegye ötezer lélekszám alatti kistelepüléseire, ebben benne vannak a falusi csok forrásai, az állami közúthálózat fejlesztései, a vállalkozások, egyházi és civil szervezetek támogatásai és egyebek mellett a kisboltok megmentésére fordítható összeg is.

A kormánybiztos Eleken megtekintette a megvalósult fejlesztések közül a könyvtárat és a sportcsarnokot, majd egy harmadik fejlesztési helyszínen, egy játszótéren elmondta, valamennyi beruházás többféle közösségi célt szolgál.

A csaknem 31 millió forintból kialakított könyvtárban társasjáték napot, író-olvasó találkozókat, kézműves szakköröket szerveznek, "élő, izzó közösségi tér" jött létre

- fogalmazott.

A sportcsarnokban 16,6 millió forintból új sportpadlót fektettek le, felújították az öltözőket és a vizesblokkokat, új labdafogó hálót szereltek fel, és a megyei asztalitenisz szövetség kérésének megfelelően - amely valamennyi versenyét itt rendezi meg - lefóliázták az ablakokat.

Gyopáros Alpár elmondta, a Magyar falu programot folytatni fogják. Szeptemberben hirdetik ki a néhány napja zárult felhívás eredményét, amelyen utak, járdák és kerékpárutak felújítására pályázhattak az önkormányzatok. Ezt követően újabb felhívásokat tesznek majd közzé.

Kovács József, a térség országgyűlési képviselője szavai szerint az MFP "összegben ugyan nem, de súlyában a kormány legfontosabb programja", ugyanis olyan célokat hirdetett meg és támogat - országosan ezermilliárd forintot meghaladó értékben már -, amelyek a korábbi évtizedekben más kormányoknak nem voltak fontosak.

Szelezsán György elmondta, az MFP célja, hogy minél élhetőbbé tegyen egy települést, hogy minél több szolgáltatás legyen elérhető helyben.

Eleken jó irányba haladunk

- fogalmazott, hozzátéve, hogy négy-öt éve folyamatosan emelkedik a gyerekszületések száma a városban, egyre több család költözik ide Gyuláról és Békéscsabáról; és a falusi csok révén sok elszármazott eleki is visszatér a településre.

Eleken MFP-forrásból valósult meg két játszótér építése; 40 milliót fordítottak az önkormányzati kerékpárút felújítására; csaknem 9 millióból fejlesztették két ütemben a temetőt; tízmillióból újult meg a művelődési ház padozata; de ugyancsak 40 millióból újult meg a Szent István utca útja is. Emellett szereztek be közterületi karbantartó eszközöket, és vásároltak eszközöket a védőnői szolgálatnak és a közösségi terekre is.

