Hevesen ellenzik a magyar boltok: kevesen tudják, ezzel a trükkel ingyen készpénzhez juthatunk

Pénzcentrum 2024.07.22. 08:36 Megosztom

Egy éve indult el Magyarországon az úgynevezett cash-back rendszer, azaz a boltok kasszáinál elviekben mindenkinek lehetősége lenne havonta kétszer, maximum 40 ezer forint készpénzt felvenni, méghozzá díjmentesen. Ám tavaly júliusban elég hűvös volt a fogadtatás a nagy üzletláncok részéről, és ez a hozzáállás őszre sem változott érdemben. Most a Pénzcentrum megkérdezte a kiskereskedelem legnagyobb szereplőit, hogy állnak a dologhoz: kiderült, sok minden nem változott, továbbra is csak egyetlen nagy boltlánc kínálja fel a lehetőséget a vásárlóknak. A háttérben az ügyre rálátóktól megtudták, hogy többek között a magas adminisztrációs és biztonsági költségek miatt ódzkodhatnak tőle a piaci szereplők - hiszen több készpénzt kellene mozgatni és raktározni, ha a kasszák ATM-ként is működhetnek.

Egy évvel ezelőtt, 2023 júliusában vezették be Magyarországon az úgynevezett cash-back rendszert, ami havi két alkalommal, legfeljebb összesen 40 ezer forintig ingyenesen tesz lehetővé készpénzfelvételt a boltok kasszáinál is - a tranzakciók után a vásárlók bankja nem számíthat fel díjat és költséget. Így a havi kétszeri maximum 150 ezer forint mellett elvileg ez is egy ingyenes készpénzfelvételi lehetőség lenne. Azért a feltételes mód, mert a boltláncok körében azonban hűvös volt a fogadtatás, egy évvel ezelőtti körképünkben egyetlen üzletlánc nyilatkozott úgy, hogy náluk már megy a rendszer, és ez tavaly szeptemberben sem volt másképp. Most újra megkérdeztük a hazai nagy üzletláncokat, hogy állnak a cash-back rendszer bevezetésével. Bő egy éve, a rendszer startjánál Tesco, az Aldi és a Lidl úgy nyilatkozott, hogy vizsgálják a lehetőséget, illetve dolgoznak a megoldáson - és még ősszel is ez volt a mondás. Most a lap kérdésére a Tesco közölte: a szolgáltatás az áruházakban nem elérhető. Szeptemberben a boltlánc még arról beszélt: első körben a bankkártyás terminál tulajdonosának kell lehetővé tennie ezt a szolgáltatást, jelenleg az ezzel kapcsolatos fejlesztés zajlik, amiben a tavalyi utolsó negyedévre ígértek előrelépést a terminálszolgáltatók. Kérdésünkre az Auchan is azt írta, hogy nem elérhető a szolgáltatás az áruházakban. A Spar pedig most megkeresésükre egyenesen kijelentette: Nálunk nincs ilyen megoldás és nem is tervezzük a bevezetését. Keresték az Aldit és a Lidl-t is..... A PENNY az egyedüli a nagy boltláncok közül, ahol elérhető a szolgáltatás, 2017-ben vezették be, azóta Magyarországon a teljes hálózatban elérhető. A készpénzfelvétel a teljes tranzakciók kevesebb mint 0,1%-a. Vásárlóink jellemzően kisebb, pár tízezer forint értékben vesznek fel készépénzt. Bizonyos régiókban egyáltalán nem élnek a lehetőséggel, de országosan is minimális a kihasználtsága - közölte az üzletlánc a Pénzcentrum kérdésére. Európában sem megy annyira Az Európai Központi Bank 2022-es adatai szerint a cash-back szolgáltatás csak korlátozottan elterjedt az európai országok többségében. A megkérdezett euroövezeti kiskereskedők mindössze 11 százaléka nyújt ilyen szolgáltatást. Ugyanakkor jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes országok között. Belgiumban például a kiskereskedők 59 százaléka, Finnországban pedig 55 százaléka kínál cash-back lehetőséget. Írországban ez az arány 42 százalék. Ezzel szemben a többi országban a szolgáltatást biztosító kiskereskedők aránya sehol sem éri el a 15 százalékot, több országban pedig 5 százalék alatt marad, mint például Spanyolországban, Ausztriában és Portugáliában. Magyarországról nincs adat, de a hazai helyzet inkább az utóbbi országokéhoz hasonló. Miért nem terjed el? A magyarországi boltokban a cash-back készpénzfelvételi rendszer hiánya több tényezőre vezethető vissza. Először is, a technológiai infrastruktúra és a megfelelő eszközök hiánya jelentős akadályt jelenthet. A cash-back szolgáltatás bevezetése különleges terminálokat és szoftvereket igényel, amelyek integrálása a meglévő rendszerekbe költséges és időigényes lehet. Emellett a boltoknak biztosítaniuk kell a megfelelő készpénzállományt is, hogy a vásárlók igényeit kielégíthessék, ami további logisztikai kihívásokat jelenthet. Tavaly hasonló aggályokat fogalmaztak meg a kisboltok tulajdonosai is, egyesek azt is kijelentették, azért félnek, mert a túl sok készpénz boltban tartása felkeltheti az akár fegyverrel érkező rablók kíváncsiságát is. Emellett, ha sokan használnák ki a 40 ezer forintos limitet, akkor jóformán nem maradna készpénz a kasszában, nem tudnák gyorsan visszapótolni. Másodsorban, a jogi és szabályozási környezet is gátat szabhat a cash-back rendszer elterjedésének. Magyarországon a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozások és a pénzmosás elleni törvények szigorú előírásokat tartalmaznak, amelyek megnehezíthetik a cash-back szolgáltatások bevezetését. A boltoknak komoly adminisztratív terhekkel kell szembenézniük, hogy megfeleljenek ezeknek az előírásoknak, beleértve a tranzakciók pontos nyomon követését és jelentését. A bonyolult szabályozási környezet miatt sok üzlet egyszerűen nem tartja megérősnek az egész cash-back szolgáltatást. De a vásárlói szokások és az üzletek érdekei is szerepet játszanak az elterjedés lassúságában. Hiszen Magyarországon a készpénzfelvétel hagyományosan bankautomatákon keresztül történik, és a vásárlók nagy része ehhez a módszerhez van hozzászokva - egyszerűen nem égett bele a néplélekbe, hogy akár a boltban is el lehetne ezt intézni. Összességében, mint azt a háttérben több, a folyamatokra rálátó forrástól is megtudták, a hazai boltok számára a cash-back szolgáltatás nem feltétlenül jelent vonzó üzleti lehetőséget, hiszen nem hoz közvetlen bevételt, ám növeli az adminisztrációs és biztonsági költségeket - hiszen több készpénzlátt kellene hozzá mozgatni, raktározni. Ezen kívül a vásárlók nagy része már rendelkezik bankkártyával, ami lehetővé teszi a készpénzmentes fizetést, így a boltok inkább erre a technológiára fókuszálnak ahelyett, hogy a cash-back szolgáltatás bevezetésére koncentrálnának. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!