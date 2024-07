Itt a kegyetlen valóság: brutális pénzhiánnyal küzd ez az ágazat, mégis mi folyik itt?

Akkora pénzhiánnyal küszködnek a rendőr-főkapitányságok, hogy a saját maguk által kirendelt igazságügyi szakértőket sem tudják maradéktalanul kifizetni - írja a 24.hu.

Igazságügyi szakértők arról számoltak be a 24.hu-nak: pert kell indítaniuk a rendőrség ellen, hogy megkaphassák a rendőrségi kirendelés alapján elvégzett munkájukért járó szakértői díjukat, amelyet maga a rendőrség állapított meg korábban úgynevezett díjmegállapító végzés formájában.

Még egy bírósági döntés sem feltétlenül elég, előfordult ugyanis, hogy egy szakértőnek a jogerős bírósági határozat után végrehajtóhoz kellett fordulnia, hogy végre kifizessék.

A tavaly decemberben benyújtott számláimat sem fizették még ki: a kiszámlázott, de a be nem folyt összeg után pedig már be kellett fizetnem 600 ezer forintnyi társasági adót is. Még jó, hogy nem áfa-körben vagyok, mert akkor már milliókat fizethettem volna az államnak, hogy ingyen dolgozhassanak, mondta a lapnak egy informatikai szakértő, akinek 4–5 millió forint lejárt követelése van a rendőrséggel szemben.

Az igazságügyi szakértőket a hatóságok rendelik ki, a feladatokat kötelező elvállalniuk. Nem mondhatunk nemet a rendőrségi kirendeléseknek azzal az indokkal, hogy nem fizetnek ki, a törvény ugyanis csak kivételes esetben, rendkívüli leterheltségre hivatkozva engedi nekünk a kirendelés visszautasítását

– rajzolta meg az ördögi kört a szakértő.

Egy másik szakértő hajszálra azonos tapasztalatokról számolt be: a 2022. decemberi számláit egy évvel később fizették csak ki, a 2023 decemberétől benyújtott számláinak kifizetésére pedig azóta is hiába vár.

Most már viccelődöm az engem kirendelő nyomozókkal, amikor azt kérdezik, mikor küldöm a díjjegyzéket. Ironikusan azt szoktam mondani: »Minek, úgy sem fizeti ki a gazdasági hivatal, csak adófizetési kötelezettségem keletkezik, ha kiszámlázom.« És a nyomozók is tisztában vannak azzal, hogy a rendőrségnek tetemes elmaradásai vannak

– mondta el lapnak.

A szakértők szerint egyértelműen a rendőrséget sújtó pénzhiány az oka annak, hogy nem kapják meg a pénzüket. Elmondásuk szerint sokan nem is mernek reklamálni, mert attól tartanak, hogy kevesebb megbízást kapnak, vagy egyáltalán nem rendelik ki őket többé.

