Nincs könnyű dolga a magyar diákoknak: durván elszálltak a vidéki albérletárak 2024-ben

Ellentétes folyamatok játszódnak le az albérletpiacon: a fővárosban tíz százalékot meghaladó drágulással kell kalkulálniuk az egyetemistáknak, míg vidéken a tavalyi drasztikus áremelkedés korrekciója folytán csökkennek az árak – ismertette a legfrissebb országos adatokat Kosztolánczy György, az Otthon Centrum vezérigazgatója.

Hamarosan indul a nyári diák-albérleti szezon, hiszen a felvételi ponthatárok kihirdetésével eldől, hogy ki melyik egyetemen és melyik városban folytathatja felsőfokú tanulmányait. Ez az időszak várhatóan idén is nagy kereslet-növekedést generál majd az egyetemvárosok albérletpiacán.

Átlagosan 158 ezer forintért bérelhettek lakást a diákok vidéken

A fővárosban a téglalakások havi bérleti díja 262 ezer forintra emelkedett az év első hat hónapjában, ami 11,3 százalékkal magasabb, mint a tavalyi éves átlag. Ezzel szemben a legnagyobb vidéki városokban átlagosan 158 ezer forintért bérelhettek lakást a diákok, ami viszont 5,6 százalékkal alacsonyabb az előző év átlagértékénél.

Az ellentmondás elsősorban a tavalyi drasztikus áremelkedés korrekciójának tudható be, hiszen akkor éves szinten 33 százalékkal nőttek a legnagyobb vidéki városokban az albérletárak

– árnyalta a piac folyamatait Kosztolánczy György. Az ingatlanközvetítő vezérigazgatója elmondta, hogy a korlátozott kollégiumi férőhelyszám miatt várhatóan idén is megrohamozzák a diákok az albérletpiacot.

Ugyanakkor az egyetemisták körében fontos mérlegelési szempont, hogy egyedül vagy a barátaikkal együtt szeretnének-e lakást bérelni

– jegyezte meg Kosztolánczy György.

A vidéki egyetemvárosok között is markáns különbségeket mértek: Debrecen 210 ezer forinttal a legdrágább, míg Szeged 145 ezerrel, Miskolc 130 ezerrel, Pécs 120 ezer forinttal jelentősen olcsóbb, utóbbi nagyjából a fővárosi árszint fele. Természetesen a bérlemények szobaszáma a vidéki egyetemvárosokban is ármeghatározó tényező és ebből fakadóan itt is kérdés lehet a külön vagy együtt bérlés lehetősége. Az árkülönbség ugyanakkor a fővárosinál kisebb: a garzonok átlagára 100 ezer, a két szobásoké 140 ezer, a háromszobásoké 200 ezer forint körül alakult az év első hat hónapjában.

De nem csak a közös bérléssel, hanem a panellakás választásával is lehet a bérleti díjon spórolni

– vetette fel Kosztolánczy György, aki kiemelte: Budapesten és a vidéki városokban egyaránt olcsóbbak a tégla lakásoknál a házgyári technikával épült bérlemények, és minél nagyobb lakásról van szó, annál jelentősebb az árelőny.

A panellakások bérleti díja főváros szerte 180-200 ezer forint között mozgott idén, míg a vidéki városokban 130 ezer forint volt az átlag. A garzonokhoz ennél kedvezőbb áron juthatnak a diákok: a három-, négyszobások drágábbak, de a fővárosi átlaguk 230 ezer forint, ami kereken 100 ezer forinttal kedvezőbb a tégla lakásokénál, míg a vidéki városok esetében 70 ezer forint a differencia.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)