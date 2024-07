Nincs megállás: durván elszállhat az egyik alapélelmiszer ára

A Gabonaszövetség szerint mivel kevesebb a jó minőségű búza a piacon, ezért emelkedni fog a liszt ára.

A Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, Lakatos Zoltán szerint mivel kevesebb a jó minőségű búza a piacon, ezért emelkedni fog a liszt ára. A búza minőségét két dolog befolyásolja: kisebb részben a vetőmaghasználat, nagyobb részben az időjárás.

Ez utóbbival kapcsolatban Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozó tagozatának elnöke az InfoRádióban elmondta: három behatás is "sokkolta" a búza fejlődését. Az egyik a márciusi hőhullám, a másik az áprilisi fagyos éjszakás időszak, a harmadik pedig a május közepétől június közepéig terjedő nagyon esős periódus. Ez azt jelenti, hogy a búza nem jó ütemben, elosztva kapta a vizet, a hideget és a meleget, hanem egyszerre túl intenzíven, "sokkoló" hatással.

A lap beszámolója szerint általában ötmillió tonnás magyar termésből mintegy 1,1 millió tonnát használ a malomipar, 1,3 millió tonnát a takarmányipar, kell nagyjából 300 ezer tonna vetőmagnak, és a többi exportalap. Most az időjárási gondok miatt az export nagyságrendje kisebb lesz, mint az elmúlt esztendőben. A szakember szerint az átmenőkészlet nem volt magas, a tavaszi hónapokban nagyon sok búza ki tudott menni exportra, és emiatt a raktárak üresen várták az új búza érkezését.

A kevesebb termés miatt a liszt ára biztosan emelkedni fog, mert drágul majd a búza is, lévén a takarmányipar, a malomipar, a kereskedők is búzát akarnak most venni, de kevés a jó minőségű – mondta Lakatos Zoltán. Ez ellentétes a nemzetközi piac folyamataival, mert a párizsi árutőzsdén (MATIF) egyértelműen csökken a búzaár, de Magyarországon most magasabb árszint jellemző.

Ennek egyértelmű következménye az, hogy augusztus közepén, végén, vagy szeptember elején a malomipar biztosan árakat fog emelni.Úgy gondolom, hogy egy 10-15 százalékos áremelés valószínűleg szükséges lesz ahhoz, hogy a malomipar rentabilitása megmaradjon

– fogalmazott a szakember,

Ez szerinte a lakosság számára nem lesz tragikus. Egy magyar lakos körülbelül 80 kilogrammnyi lisztet fogyaszt el éves szinten kenyér, sütemény és tészta formában. Ha 15-20 forinttal drágulna a liszt, akkor éves szinten 1000-1500 forint a többletköltség.

